FIBDA : Première participation pour la Colombie et la Suède

Placée sous le slogan «Alger capitale de la BD», la onzième édition du festival culturel international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA) aura lieu du 2 au 6 octobre à l’esplanade Riadh El Feth. c’est ce qu’a annoncé, hier, Dalila Nadjem, commissaire de la manifestation, lors d’une conférence de presse tenue à la salle Frantz-Fanon de l’office Riad El Feth.

Parmi les 18 pays qui prendront part au FIBDA, on note la première participation de la Suède et de la Colombie avec comme invité d’honneur pour cette édition le Canada. Une grande délégation, composée de dix auteurs canadiens, accompagnés de la présidente du festival de la BD de Montréal, sera présente. Avec pour thème «Vivre ensemble», le Canada offrira quatre expositions, à savoir «Montréal en bulles», «25 monuments importants de la BD québécoise», «les métiers de la BD», « BD trois dimensions en réalité virtuelle», «un espace de lecture de BD canadiennes» ainsi que des tables rondes et discussions accompagnées d’un programme d’animation qui consiste en des ateliers pour les grands et les petits. Pour l’ambassadrice du Canada en Algérie, Mme Patricia Mc Cullagh, la participation canadienne aux activités culturelles en Algérie est de plus en plus intense et fructueuse, ce qui traduit les relations d’amitié et la culture que partagent les deux peuples. «Ces cinq dernières années, le canada a participé à de nombreuses activités culturelles en Algérie avec le même sentiment de réjouissance, à l’exemple du festival itinérant de la liberté d’expression en 2016 et la dernière édition du festival international de la danse contemporaine. Pour cette invitation du FIBDA qui nous honore, nous allons créer de riches échanges culturels à travers le partage de connaissances de la BD», a-t-elle fait-savoir. La commissaire du FIBDA a annoncé, de son côté, la venue de grands noms au 11e FIBDA, tels que la grande artiste américaine Alitha Martinez, dessinatrice de «Black panther, world on Wankada» chez Marvel comics.La riche programmation du 11e FIBDA propose à son fidèle public sept expositions thématiques sous l’intitulé «60 ans des Schtroumps», «Autrices du monde », «100 ans de la BD en Italie», « Nawel Louerrad auteure à l’honneur qui recevra le grand prix du FIBDA 2018», «Virginio, l’algérien du cœur», «Africa BD». Ces expositions seront enrichies, selon les dires de la commissaire, par des activités bien étudiées, à l’exemple de plusieurs tables rondes, conférences, vente-dédicaces et des ateliers, ainsi que l’organisation du Cosplay. Une librairie de 500 m2 proposera aux férus des bulles une panoplie d’ouvrages inédits sans oublier les stands éditeurs et l’espace «gaming». Et comme à son accoutumée, le FIBDA sera présent dans les hôpitaux de la capitale pour organiser plusieurs activités avec les enfants où des auteurs algériens, américains, canadiens et italiens seront présents pour animer des ateliers de dessin avec les enfants hospitalisés.

Kader Bentounès