Festival d’Annaba du film méditerranéen : Création prochaine du « prix Djamel Allam » de la meilleure musique de film

Le prix du défunt Djamel Allam de la meilleure musique de film sera créé lors de la prochaine édition du festival du film d’Annaba, prévu en 2019, a-t-on appris, samedi, du Commissariat du festival. Ce prix du nom du regretté artiste Djamel Allam de la meilleure musique de film sera décerné en hommage à sa mémoire, d’autant que conformément au communiqué du Commissariat, ‘‘le défunt était toujours au rendez-vous de cette manifestation cinématographique qui fait la fierté de la ville d'Annaba’’.

Selon le communiqué du Commissariat, le défunt Djamel Allam a toujours été présent et fidèle à toutes les éditions du cinéma méditerranéen depuis sa création à Annaba, indiquant que la prochaine édition rendra un hommage spécial au défunt, à travers la projection de ses films et en invitant ses fans et proches à interpréter ses plus belles chansons lors de l’une des soirées du festival.

Le regretté Djamel Allam a contribué à enrichir la scène artistique nationale avec un répertoire de chansons et d'œuvres artistiques avant de décéder le 15 septembre à l'âge de 71 ans.