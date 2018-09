Comité citoyen de préparation du 40e jour de Djamel Allam : un programme à la hauteur de l’artiste

Le comité citoyen de préparation du 40e jour du décès du chanteur Djamel Allam multiplie les réunions en vue de réussir la commémoration et dégager, ainsi, un programme alléchant à la hauteur de l’artiste disparu.

Constitué d’amis, d’artistes musiciens pour la plupart, des membres de sa famille et des représentants des autorités locales,

ce comité citoyen, qui avait organisé de main de maître les funérailles de l’enfant de Béjaia, entend rééditer le coup en programmant des activités artistiques, du cinéma, de la chanson et de la musique mais aussi du théâtre et de la poésie. Il est prévu pour le 27 octobre prochain des conférences et une séance de témoignages de ses amis, ceux avec qui Djamel Allam a fait un bout de parcours. Le comité a pensé à Bazou, musicien et arrangeur, à l’anthropologie Yacine Si Ahmed, à l’artiste peintre Arezki Larbi, au chanteur et animateur de la radio Khaled Louma, aux cinéastes Cherif Aggoune, Rahim Laloui et Rachid Benallel et votre serviteur.

De son côté, et en partenariat avec l’office national des droits d’auteurs, Bazou est en train de préparer un gala hommage avec la participation de grands noms de la chanson algérienne à l’Opéra d’Alger. Plusieurs artistes ont déjà exprimé le désir de participer à ce concert en hommage à leur ami Djamel Allam. Le théâtre régional de Béjaia lui avait déjà rendu un hommage en 2017 et la maison de Culture de Tizi-Ouzou le jour de Yennayer en janvier dernier. Rappelons que l’ONDA prépare l’édition du livre CD de Djamel Allam, son dernier opus encore inédit. Il s’agit d’un recueil de poésie des poètes algériens déclamés par Djamel Allam sur fond de musique qu’il signe avec son complice Bazou. La préface de ce livre CD est signée par le journaliste et scénariste Boukhalfa Amazit, ami de l’artiste. Votre serviteur est en plein écriture de la biographie de Djamel Allam qu’il a entamée de son vivant. L’ouvrage sera édité par l’Anep et sera présent lors du Salon international du livre d’Alger qui aura lieu du 28 octobre au 8 novembre. Djamel Allam est décédé le 15 septembre 2018 à Paris des suites d’une longue maladie.

Abdelkrim Tazaroute