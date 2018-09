Diversification de l’économie : Une importance indéniable

Dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A), le ministère de l’Industrie et des Mines a organisé, hier à l’hôtel El-Djazaïr, un séminaire, à l’occasion de la clôture du jumelage institutionnel (Algérie-France – Espagne-Finlande).

Placée sous la thématique «Appui au ministère de l’Industrie et des Mines dans sa stratégie d’innovation industrielle», la rencontre a regroupé, outre le secrétaire général du ministère de l’Industrie et des Mines, M. Kheireddine Medjoubi, et M. Ali Mokrani, le directeur de la coopération avec l’Union européenne au niveau du ministère de Affaires étrangères, une forte délégation de l’Union européenne, ainsi que les représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie.

« L’Algérie se lance dans la diversification de son économie hors hydrocarbures, ce projet, d’une importance indéniable, devrait contribuer à développer l’innovation comme outil de compétitivité des entreprises», a déclaré le SG. Dans son allocution, M. Kheireddine Medjoubi a souligné que «l’innovation» demeure un facteur indissociable des objectifs de compétitivité recherché par les entreprises dans une conjoncture particulière marquée par une forte concurrence sur les marchés. «Des mécanismes sont mis en place à l’effet d’inciter nos entreprises à relever leur niveau de compétitivité afin d’accéder à un meilleur positionnement dans les chaînes de valeur», a-t-il précisé.

Le SG a fait savoir, à ce propos, que ce projet de jumelage a permis de rassembler tous les acteurs du système national d’innovation dans un cadre de dialogue, de concertation et d’échanges.

Il explique d’ailleurs que grâce a ce projet de jumelage, plusieurs objectif ont été atteints, notamment via la création d’un pôle de compétitivité-pilote spécialisé dans les industries agro-alimentaires, au niveau de la Mitidja. Un pôle qui a joué, selon lui, un rôle important pour constituer la première entité coordinatrice en tête du réseau de ce système d’innovation.

S’agissant du renforcement des compétences, M. Medjoubi affirme que de nombreux cas pratiques européens et algériens ont constitué les supports des sessions d’échange et de formation aux métiers d’accompagnement des entreprises innovantes , à la gestion des projets nationaux et la formation des formateurs. Il a souhaité également que l’apport d’expertise et les échanges se poursuivent après le jumelage afin d’accompagner les évolutions de l’action économique de l’État et des acteurs publics, notamment grâce aux relations établies entre les partenaires algériens et européens



50 jumelages institutionnels avec l’UE réalisés



Pour sa part, M. Ali Mokrani, directeur de la coopération avec l’UE, a estimé que «les relations multidisciplinaires établies avec les pays de l’autre rive de la Méditerranée sont fortes et devraient être plus élargies et densifiées afin de répondre aux attentes de toutes les parties concernées».

Selon le représentant du ministère des Affaires étrangères, 50 jumelages ont été institués à ce jour avec la partie européenne; alors que 10 autres restent en instance. «On doit passer par des initiatives et des propositions concrètes visant à promouvoir la création d’emplois, à moderniser le marché du travail et à renforcer les capacités techniques et organisationnelles du pays», a-t-il dit.

De leurs côté, l’ensemble des diplomates présents aux travaux de ce séminaire ont affiché la disponibilité «pleine et entière» de leurs pays respectifs, à accompagner l’Algérie dans sa stratégie de développement hors hydrocarbures.

Lancé en 2016, le programme est financé à hauteur de 1.450.000 euros par l’Union européenne (UE), et a mobilisé 40 experts. Ce jumelage est mis en œuvre par le ministère de l’Industrie et des Mines, et un consortium européen constitué du ministère français de l’Économie comme chef de file, du ministère espagnol de l’Économie, de l’Industrie et de la Compétitivité, et du ministère finlandais de l’Emploi, du Travail et de l’Économie. Il convient de rappeler, dans ce cadre, que la mise en œuvre de ce jumelage institutionnel, géré par l’unité de gestion du programme P3A, avait pour objectif l’élaboration de la stratégie d’innovation industrielle du ministère de l’Industrie et des Mines, et de son cadre réglementaire, la réalisation des études et des analyses stratégiques suivant les standards internationaux, ainsi que le renforcement des compétences des cadres du ministère, des réseaux d’appui et des opérateurs économiques sur les questions d’innovation.

Sarah A. Benali Cherif