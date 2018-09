Investisseurs turcs : une grande confiance en l’Algérie

L’ambassadeur de Turquie en Algérie, Mehmet Poroy, a qualifié, dimanche soir à Mostaganem, les relations algéro-turcs d’exemplaires, affirmant que les investisseurs turcs ont une grande confiance en Algérie et ses institutions. M. Poroy a souligné, lors d’une rencontre avec des opérateurs économiques locaux à la Chambre de commerce et d’industrie Dahra, que la Turquie est le premier investisseur étranger en Algérie, avec plus de 3,5 milliards de dollars dans les domaines d’industries métalliques, textile, construction, infrastructures, sous-traitance, industrie pharmaceutique et autres.

L’ambassadeur turc a fait savoir que les relations économiques bilatérales ne se limitent pas seulement aux investissements, mais englobe aussi le commerce extérieur, signalant que le volume des échanges commerciaux est estimé à une valeur dépassant 3,5 milliards de dollars.

«Un chiffre important, et l’Algérie est la première source de gaz naturel de la Turquie, en plus des équipements mécaniques et les matières entrant dans la fabrication de textile», a-t-il déclaré. M. Poroy a également souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la prospection d’opportunités, pour développer les relations économiques algéro-turques et renforcer les liens entre investisseurs algériens et turcs dans tous les domaines.