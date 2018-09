Complexe sidérurgique de Bellara : Modèle incitatif pour d’autres partenariats avec l’Etat du Qatar

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé, dimanche à Jijel, que le complexe sidérurgique de Bellara de la société algéro-qatarie constitue «un modèle incitatif pour d’autres partenariats avec l’État du Qatar». Dans une déclaration à la presse, au cours de la visite au complexe en compagnie du ministre qatari de l’Énergie et de l’Industrie, Mohamed Ben Salah Essada, M. Yousfi a souligné que cet «important» complexe est l’un des plus grands dans le continent africain. Le ministre a exprimé sa satisfaction du taux d’avancement du projet estimé à 80%, selon les données présentées sur site. Il a également estimé que la grande capacité de production du complexe, qui devra atteindre 4 millions tonnes/an, répondra aux besoins locaux, puis sera dirigée vers les marchés internationaux.

De son côté, M. Mohamed Ben Salah Essada a qualifié le projet «de grande réalisation et de modèle pour la coopération entre les deux pays frères», et a souligné l’attention étroite accordée par l’émir du Qatar et son premier ministre pour le suivi des travaux du projet. Il a également exprimé «l’immense joie» pour l’engagement de la partie algérienne en faveur de la réalisation du complexe, ouvrant ainsi la voie à une plus large coopération entre les deux pays frères. Du côté de la société mixte algéro-qatarie, le président du conseil d’administration du complexe, Mohamed Sakhr Hrami, a mis l’accent sur l’attention et le suivi accordés à ce «pôle industriel important», comme «le prouve la visite qui lui est consacrée par les deux ministres algérien et qatari». Il a également souligné l’impact socio-économique du projet pour la région en générant 1.800 emplois directs et plusieurs fois plus d’emplois indirects. Le même responsable a considéré que le taux d’avancement des travaux atteint laisse augurer d’une proche réception de ce projet «de rêve commun», traduisant l’amitié et la fraternité unissant les deux pays.

Le directeur général de la société sidérurgique algéro-qatarie, Youcef Ahmed El-Mehendi, a indiqué, dans son exposé sur les phases de réalisation du complexe, que la dernière des neuf unités du complexe sera réceptionnée «en mai prochain», permettant de parvenir, dans une première phase, à une capacité de production annuelle de 2 millions tonnes, et, dans une seconde phase, 4 millions tonnes, de sorte à satisfaire les besoins locaux en produits sidérurgiques.