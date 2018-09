Conjoncture : Grand succès stratégique

Fortement associée à la promotion de l’image du pays et surtout à la stratégie globale de développement, la diplomatie économique de l’Algérie est de plus en plus marquée. Et bien que le chemin à parcourir dans ce domaine, en particulier, reste long, il n’en demeure pas moins vrai que le phénomène a pris de l’ampleur, tant il s’agit de faire face à de multiples difficultés. Ainsi, à l’instar de nombreux pays, l’Algérie compte beaucoup sur sa diplomatie économique, pour accélérer et booster sa croissance économique et s’assurer l’équilibre de sa balance commerciale. Il est à retenir que cette diplomatie dite économique ne concerne pas seulement la coopération bilatérale et multilatérale entre États, mais elle se tisse également avec l’ensemble des acteurs de l’économie mondialisée, tels que les organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans différents domaines, et autres institutions comme la Banque mondiale et le FMI… Il s’agit donc d’un ensemble de mécanismes et pratiques mis en place dans le but de réaliser les objectifs économiques d’un État ou d’un groupe d’États par le recours à des moyens politiques. Dans ce sens, pour l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, l’accord d’Alger de 2016, avec toutes ses incidences économiques et politiques, s’est avéré un grand succès stratégique qui a donné à l’Algérie et aux autres pays une opportunité de défendre leurs intérêts, et a permis à l’Opep, en tant qu’organisation, de peser de tout son poids sur les grandes décisions concernant le marché pétrolier mondial. D’aucuns diront qu’il s’agit d’un avantage compétitif, que les parties concernées par cet accord historique ont tout intérêt à transformer et à exploiter davantage, dans un environnement international très difficile. En effet, compte tenu de l’importance du contexte et de la situation qui ont prévalu sur la scène économique mondiale, l’Algérie a définitivement opté pour un renforcement de sa diplomatie bilatérale, régionale et internationale, en privilégiant le dialogue et la concertation sur les dossiers et les questions d’intérêt commun, comme c’est le cas pour le pétrole, qui est la principale ressource de nombreuses économies. La stratégie sur laquelle se fonde sa démarche est basée sur un rapprochement réfléchi avec les différents acteurs économiques. Aussi, cette démarche dans le cadre de l’Opep vise à mettre à la disposition des pays producteurs, tout comme des pays consommateurs, un cadre de coopération serein, transparent et équitable, tout en préservant les intérêts des uns et des autres, quand bien même ils seraient divergents. À vrai dire, le rôle accru de l’Algérie au sein de l’organisation et la densité des efforts fournis, dans le cadre d’une vision globale ont permis à l’Opep de renaître. Aujourd’hui plus que jamais, le renforcement de l’Opep est indispensable, voire inéluctable, elle qui a la responsabilité de revenir en force pour faire face aux défis stratégiques des pays membres.

Farid Bouyahia