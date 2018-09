Pétrole : Le Brent à plus de 81 dollars

Le prix du baril de Brent a atteint hier son niveau le plus élevé depuis novembre 2014, à près de 81 dollars, après la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires à Alger de ne pas augmenter la production, malgré les pressions du Président américain Donald Trump. Le cours du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre bondissait de 2,14 dollar, à 80,94 dollars, ce matin. Le marché réagissait à la 10e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord Opep - non-Opep qui s'est tenue dimanche à Alger. Les producteurs, qui représentent plus de la moitié de l'offre mondiale, n'ont pas décidé d'augmenter leur production, alors même que le Président Trump avait demandé jeudi sur Twitter à l'Opep de faire baisser les prix. Les prix du brut ont grimpé, ces derniers mois, notamment en raison des sanctions américaines contre l'Iran, qui vont faire disparaître du marché les exportations du troisième producteur de l'Opep. Réuni à Alger, le Comité ministériel «a exprimé sa satisfaction concernant les perspectives actuelles du marché pétrolier, avec un équilibre globalement sain entre offre et demande», indique la déclaration finale de la rencontre.