La réunion de l’Opep et non-Opep d’Alger reconduit le consensus de ne pas augmenter la production : plus de visibilité et de transparence

La 10e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'Accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'Opep et non-Opep (JMMC), clôturée dimanche, a constitué une occasion pour réitérer la volonté des deux groupes à stabiliser le marché du brut dans l’intérêt de l’économie mondiale. À cette occasion, un vibrant hommage a été rendu au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts pour stabiliser le marché pétrolier et la conclusion de l’accord de 2016 ayant permis une remontée des prix de 20 dollars à cette époque à environ 80 dollars actuellement. Le Comité ministériel mixte de suivi Opep non-Opep (JMMC) a noté, au cours de cette réunion d’une journée, que malgré les incertitudes croissantes concernant les fondamentaux du marché pétrolier, les 25 pays producteurs continuent de chercher un marché pétrolier mondial «équilibré» et durablement «stable». Ainsi, les ministres des pays Opep et non-Opep ont été unanimes quant à la nécessité de maintenir le dialogue entre eux et avec les pays consommateurs. Cela permettra de parvenir à des prix du brut favorables aux économies des deux parties, ont-ils fait valoir. Dans son allocution d’ouverture des travaux de la réunion, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a appelé les pays producteurs, l’industrie pétrolière et les consommateurs à «capitaliser leurs efforts positifs», et à assurer une transition «souple», afin de ne pas déstabiliser le retour en cours à l’équilibre du marché pétrolier. Selon lui, le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'Opep et non-Opep (JMMC) et son organe technique (JTC) sont l’expression d'une «bonne gouvernance qui donne au marché pétrolier une visibilité nécessaire et plus de transparence, notamment sur le niveau mensuel d’offre des 25 pays signataires». Pour sa part, le ministre émirati de l'Énergie et de l'Industrie, et néanmoins président de l’Opep, Souhail Mohamed Al Mazraoui, a affirmé que l'Opep «n'est pas une organisation politique», et que son rôle consiste plutôt à stabiliser le marché pétrolier. Dans une déclaration à la presse, en marge des travaux du JMMC, M. Al Mazraoui a souligné que «l'Opep n'est pas une organisation politique et n'est pas concernée par les pressions politiques», faisant allusion au récent tweet du Président américain Donald Trump dans lequel il a demandé aux pays de l'Opep d’augmenter leur production, accusant l'Organisation de «pousser pour des prix du pétrole toujours plus hauts». À ce propos, le ministre émirati a tenu à préciser que l'Opep «n'est pas chargée de faire hausser ou baisser les prix du brut, mais plutôt de stabiliser le marché». De son côté, le ministre saoudien de l'Énergie, Khaled El-Falih, a affirmé qu'il demeurait confiant qu’il y ait suffisamment d’offre de pétrole, et ce en prenant des «mesures appropriées» pour le long terme. Par ailleurs, M. El-Falih a affirmé, dans une déclaration à la presse, en marge de la réunion, que son pays «n'influence pas les prix», et qu'«il n'existe pas d'accord pour augmenter la production» de pétrole actuellement. Selon lui, la stabilité marquant actuellement le marché pétrolier, avec un baril de l'ordre de 80 dollars, est «favorable aux producteurs et consommateurs». Le ministre russe de l'Énergie, Alexandre Novak, a appelé, quant à lui, à l'élargissement de la coopération entre les pays producteurs de pétrole au sein et hors Opep, pour réaliser une stabilité à long terme sur le marché mondial. «À l'approche de la fin 2018 (date d'expiration de l'accord de réduction de la production pétrolière), il est nécessaire de réfléchir sérieusement à l'élargissement de notre partenariat, pour faire face aux nouveaux défis actuels et futurs», a précisé M. Novak, à l'ouverture des travaux.

-----------------///////////////////////

M. Guitouni évoque la coopération énergétique avec le ministre de l’Énergie d’Azerbaïdjan

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a reçu, hier à Alger, son homologue azerbaïdjanais, Parviz Shahbazov, avec lequel il a abordé l’état des relations de coopération bilatérale et les perspectives de son développement dans le domaine de l’énergie, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Ainsi, les deux parties ont insisté sur la nécessité d’explorer des opportunités d’investissement dans les deux pays. À ce titre, un groupe mixte d’experts sera constitué pour identifier des projets concrets à développer conjointement, et un Mémorandum d’entente sera signé entre les deux pays, à l’issue de ces discussions, précise le communiqué. Les ministres ont, notamment abordé les relations entre la compagnie pétrolière et gazière Sonatrach, et le groupe azéri, Socar, mais également les opportunités d’étendre la coopération dans le domaine des industries des hydrocarbures.

Les deux parties ont aussi évoqué la nécessité d’échanger les expériences, pour mieux investir dans les énergies renouvelables, mais encore pour que les revenus en hydrocarbures servent davantage à diversifier leur économie et à les rendre moins dépendantes des ressources énergétiques d’origine fossile.

Par ailleurs, les deux ministres ont échangé sur les conclusions de la réunion ministérielle de monitoring Opep et non-Opep, tenue dimanche à Alger. À ce propos, le ministre azéri a tenu à «remercier et à féliciter l’Algérie, pour l’accueil et l’organisation de cet important événement».