Nâama : Arrestation d’un narcotrafiquant

Un détachement combiné de l’ANP a arrêté, le 23 septembre à Naâma (2e Région militaire), un narcotrafiquant en possession de 47,5 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un autre détachement a appréhendé, à El Oued (4e RM), un contrebandier à bord d’un camion chargé de 3 quintaux de feuilles de tabac.

Selon le MDN, sept 7 contrebandiers ont été également interceptés à Tamanrasset (6e RM) par un détachement de l’ANP qui a saisi, en outre, un camion, 2 véhicules tout-terrain, 1.800 litres de carburant et divers outils d’orpaillage.

Des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, par ailleurs, à Batna (5e RM), un individu en possession de 7 fusils de chasse, et arrêté également 5 contrebandiers et saisi 1.659 unités de boissons à Tlemcen et Mascara (2e RM).