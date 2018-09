M. Bensalah recoit le sg de la ligue islamique mondiale : Promouvoir la véritable image de l'Islam

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a évoqué, lors de l'audience qu'il a accordée au Secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohamed Bin Abdulkarim al-Issa, "les voies et moyens à même de coopérer en vue de promouvoir la véritable image de l'Islam et défendre les musulmans de par le monde".

Cette rencontre à laquelle ont assisté le président du Haut conseil islamique, Bouabdallah Ghlamallah et la délégation accompagnant le SG de la LIM, a permis d'aborder l'éventualité d'une coopération en vue de promouvoir la véritable image de la religion musulmane et défendre les musulmans stigmatisés de par le monde". Après avoir présenté "l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme", M. Bensalah a rappelé "son rôle dans la promotion de la véritable image de l'islam et l'effort consenti par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de définir clairement le concept et la nature du terrorisme, lutter contre ce phénomène et œuvrer en faveur du retour de la paix et de la stabilité en Algérie, grâce à la politique de la Concorde civile puis de la Réconciliation nationale". Pour sa part, M. Mohamed Bin Abdulkarim al-Issa a salué la politique de Concorde civile et de Réconciliation nationale", qualifiée de "tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, dont il faut s'inspirer pour instaurer paix et stabilité dans le monde arabo-musulman en particulier et dans le monde en général". Il a, à ce propos, mis en avant les efforts du Président visant à consacrer la Réconciliation nationale".