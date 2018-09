Jeunesse et sports : Un bond qualitatif

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a affirmé, dimanche à Batna, la nécessité de «soumettre aux attentes de la jeunesse, la nomenclature d’activités des établissements de jeunes».

«Lorsque le jeune y trouve l’activité qu’il désire, il ne boudera pas l’établissement de jeunes conçu à l’origine pour l’accueillir, d’où la nécessité de lui laisser la liberté de choisir les activités qu’il souhaite exercer à l’intérieur de ces structures», a précisé le ministre, lors de l’inauguration de plusieurs structures de son secteur au pôle urbain Hamla-3, dans la commune d’Oued Chaâba. La stratégie tracée pour le secteur repose fondamentalement sur son orientation vers «l’investissement dans l’humain, la sélection des talents, l’optimisation de l’exploitation des structures existantes et la formation dans une perspective de gestion participative qui permettra l’essor du secteur et son adaptation aux ambitions des catégories juvéniles», a ajouté M. Hattab. Il a également salué «le bond qualitatif» fait par le secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya qui a bénéficié de plus de 23 milliards DA, au titre des divers programmes de développement engagés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ayant porté les projets du secteur à 500 actuellement contre 78 en 1999. «Cette relance du secteur contribuera assurément à le promouvoir, surtout que la wilaya regorge de potentialités humaines qui bénéficient d’une attention particulière dans le cadre de la stratégie du ministère de la Jeunesse et des Sports», a ajouté M. Hattab. Le ministre a inauguré, dans la commune d’Ayoune-Lassafir, une salle spécialisée, une autre omnisports à El-Madher et une piscine à Aïn Yagout, avant d’inspecter le stade (15.000 places) de Hamla-3 en cours de réalisation et la piscine du complexe sportif et culturel de la cité Kechida. Il a également visité une exposition des établissements de jeunes. Lors de l’inspection du complexe équestre réalisé depuis plusieurs années dans la commune de Djerma et resté inexploité, M. Hattab a affirmé qu’«une décision sera prise pour rendre opérationnelle et rentable cette structure conçue conformément à des besoins et qui a coûté au Trésor de l’État 600 millions DA». À une question sur l’inexploitation d’une salle omnisports au village Bouatchaouane (15 km de Batna) et qui attend, selon le wali de Batna, son équipement, le ministre a fait état de l’existence à travers le pays de plusieurs maisons de jeunes fermées en raison du déficit en encadrement. «Ceci, a assuré M. Hattab, est une réalité et une préoccupation posée qui sont actuellement à l’étude en vue de redynamiser ces structures».