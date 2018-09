Bordj Bou-Arréridj : Réhabiliter le métier d’agriculteur

La rentrée professionnelle dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a été placée sous le signe de l’accompagnement de l’agriculture.

En effet, au cours de la cérémonie d’ouverture de la rentrée professionnelle, qui a eu lieu hier au CFPA Allouche-Hachemi de Bordj Bou-Arréridj, le wali, M. Salah Affani, qui a rappelé l’intérêt accordé par l’Etat algérien, à sa tête le Président de la République, à la formation professionnelle en lui donnant les moyens humains et matériels nécessaires, a insisté sur l’importance du secteur en tant que levier du développement.

Sans une main-d’œuvre qualifiée, il est illusoire de parler de relance de l’économie ou d’amélioration de la qualité des biens et des services produits localement, a déclaré le wali, qui a rappelé la dynamique certaine que la wilaya a connue en matière d’investissement.

«Le secteur de la formation professionnelle doit répondre aux attentes des opérateurs», a affirmé M.Affani qui a annoncé que des rencontres ont eu lieu entre les deux parties pour cibler les besoins du marché. «C’est sur cette base que nous avons arrêté la nouvelle nomenclature des métiers pour la wilaya en 2018», a-t-il indiqué. «Justement, le secteur de l’agriculture manque de main-d’œuvre et surtout de technicité», a fait remarquer le premier responsable de la wilaya qui a rappelé également la vieillesse de la plupart des paysans.

Le secteur, a-t-il jugé, «a besoin de sang neuf pour donner les résultats attendus. S’il a connu une amélioration certaine cette année en matière de récolte, c’est grâce aux pluies qui se sont abattues sur la wilaya durant le printemps». Ce qui l’a poussé à annoncer également l’ouverture de plusieurs sections spécialisées dans ce domaine et même le recyclage des agriculteurs dans les différentes structures du secteur de la formation professionnelle.

Notons que ce dernier, qui compte 17 CFPA et 2 instituts nationaux de formation professionnelle, propose pour cette rentrée 8.700 places pédagogiques. Le secteur, qui devra se développer par l’ouverture d’un CFPA à Djaafra pour la rentrée de février, a enregistré l’adoption de nouvelles spécialités dans d’autres branches, comme l’installation des panneaux solaires et même la préservation du patrimoine culturel. Cette adaptation aux mutations de la société lui permet même d’être un passage obligé pour l’emploi, comme le montrent les statistiques de la direction concernée qui notent que seuls les sans diplôme ne trouvent pas de débouchés.

La symbiose entre les secteurs employeurs et la formation professionnelle s’est renforcée hier par la signature de deux conventions avec la direction du Tourisme qui représente les employeurs dans ce domaine ainsi qu’avec la société privée Travocovia dans celui de la construction.

Une autre convention, celle qui lie le ministère de la Justice et celui de la Formation professionnelle.

Dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, 1.600 places pédagogiques ont été réservées aux pensionnaires des différents établissements pénitentiaires de la wilaya. «Ce qui facilite leur intégration économique et surtout sociale une fois leurs peines purgées», a indiqué le directeur de la formation professionnelle de la wilaya, M. Hallassi Mohamed.

