Oran : 11.250 nouveaux postes pédagogiques

Le coup d’envoi de la première rentrée professionnelle de l’année 2018-2019 a été donné, hier, par le wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi, au centre de formation professionnelle de Haï El Badr, relevant de la commune d’Oran. Cette session a vu l’ouverture de 11.250 postes pédagogiques et la création de nouvelles spécialités, notamment en rapport avec le bâtiment, le tourisme local et la prestation de service. Selon M. Bouzid, le responsable de la formation au sein de la direction locale, l’ouverture de ces spécialités se veut une réponse à une demande exprimée par le marché. Sur le total des nouveaux postes pédagogiques, 2.895 sont dédiés à la formation résidentielle, 4.480 à la formation via l’apprentissage, 2.750 à la formation qualifiante et 150 à l’option passerelle. Les 60 postes restants sont destinés à la formation en cours du soir.

La nouvelle année professionnelle 2018-2019 est marquée par l’ouverture de nouvelles spécialités. Il s’agit de télé-conseiller pour un niveau 5 BTS, conduite de travaux de restauration de bâtiment BTS /5, tourisme (option guide touristique local pour BTS niveau 5) et trois nouvelles branches en hôtellerie dédiées à la restauration option service de café et production cuisinière et service de table. Il a été ouvert, cette année aussi, une nouvelle spécialité dans le domaine de l’information et les réseaux. Il faut savoir que la session de février 2018 a vu l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation du cursus de l’enseignement professionnel destiné aux élèves de la 4e année moyenne admis en première année secondaire ou réorientés. Ainsi, de nouveaux diplômes ont remplacé le DEP1 et le DEP2, à savoir le brevet d’enseignement professionnel destinés aux jeunes de la 4e année moyenne admis en première AS ou réorientés. La durée de la formation est de 3 années, et une fois le diplôme décroché, son titulaire a le choix d’intégrer le monde du travail ou parfaire sa formation en optant pour un BEPS (brevet d’enseignement professionnel supérieur) qui dure deux années et qui n’est délivré qu’après 5 années de formation», a-t-on expliqué. Ces deux nouveaux diplômes sont dédiés aux filières de la productique mécanique, la technique de l’électricité, la maintenance industrielle, la maintenance du système informatique, la technique de vente, l’informatique et l’installation et la maintenance des énergies renouvelables.

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels à Oran est doté de 24 établissements dont 4 INSFP, 19 CFPA, 1 IEP et deux annexes, totalisant une capacité globale théorique de près de 9.000 places pédagogiques, 760 lits d’internat et de 789 formateurs. Il dispose, par ailleurs, de 77 organismes privés pour une capacité d’accueil de 6.000 places.

A noter que sept nouveaux établissements sont en cours de réalisation dont deux devraient être réceptionnés à la faveur de la deuxième session de février.

Amel Saher