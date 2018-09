Salon de la formation et des métiers d’avenir : à l’épreuve de l’employabilité

«Formation, employabilité, avenir» c’est le thème de la 3e édition du Salon de la formation et des métiers d’avenir (SAFEM) qui se tient au Palais des Expositions, Pins Maritimes, SAFEX à Alger.

Plusieurs acteurs spécialisés dans le domaine de la formation sont au rendez-vous. Institutions de formation nationales et étrangères, entreprises publiques et privées et organismes publics, comme la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC), le Centre de recherche et du développement des énergies renouvelables (CDER), ainsi que plusieurs autres établissements de formation privés.

«Mieux choisir sa formation pour un métier d’avenir» est le mot clé pour les dizaines de milliers de jeunes. En effet, pendant que les diplômés sont en quête d’emploi, des employeurs peinent à trouver une main-d’œuvre qualifiée pour des postes spécifiques. Où se situe le problème ? Pour Ghada, étudiante à l’université des sciences et technologies Houari-Boumediène (USTHB) : «C’est la formation universitaire de base, axée principalement sur l’acquis théorique plutôt que sur la qualification qui crée ce décalage». Pour l’étudiante en systèmes intelligents des télécommunications, venue au Salon munie de son cv «l’objectif est de dénicher plutôt un emploi que de chercher une formation payante».



«Des offres de formations intéressantes»



En effet plusieurs étudiants sont venus déposer des CV afin de décrocher un travail ou un stage au niveau des entreprises ayant installé un stand à cette occasion. Imène, étudiante au bout de sa graduation cette année, semble être frustrée de ne pas pouvoir proposer, elle aussi, son CV pour un éventuel recrutement. «On m’a donné une idée sur les différentes offres de formation, que je trouve intéressantes. Or, l’absence de ressources financières ne me permet pas de m’inscrire pour des ateliers de formations».

Ces deux étudiantes, qui doivent avoir leur diplôme de master cette année, pensent déjà embrasser une carrière «même loin de leur formation initiale». Pour la majorité des visiteurs un intérêt authentique pour «la formation continue et spécialisée» s’impose. «A l’université notre formation théorique est importante pour celui qui a un intérêt pour la recherche académique. Je crois que les stages pratiques dans les entreprises en partenariat avec les établissements universitaires est ce qui nous aide parvenir à une adéquation formation-emploi en matière de travail dans les principaux secteurs porteurs comme le tourisme, les nouvelles technologies et la gestion», estime Karima, fraîchement diplômée en aménagement touristique et développement durable.



L’impératif de la formation continue



Tout comme d’autres étudiants, Karima met l’accent sur «les offres d’emploi et les possibilités de recrutement» quelle trouve «très serrés» dans son domaine d’études. Pour approfondir ses connaissances, et afin d’avoir plus de chances d’être recrutée, Karima a dû suivre une formation en systèmes d’information et de géographie en parallèle à ses études à l’USTHB «cette formation m’était imposée après avoir réalisé que la formation théorique durant mon cursus n’était pas suffisante pour frapper aux portes des sociétés, ou de postuler pour des offres d’emploi en ligne». Et d’ajouter «Donc, il ne faut pas former pour former, mais plutôt former sur la base des besoins réels».

Besoins réels ? Cette jeune fille estime qu’en raison de l’évolution rapide «certaines formations universitaires n’offrent pas un potentiel d’emplois».

Sa visite au Salon, lui a permis de constater que «les métiers à forte compétence technique et scientifique vont être de plus en plus recherchés», «mais les profils universitaires ne sont pas disponibles» a-t-elle déploré.

Un avis que partagent Abderrahmane et Hamid, deux étudiants l’un en électronique et l’autre en génie mécanique. Ces derniers admettent qu’«à elle seule, la formation universitaire, n’est pas suffisante, car les évolutions rapides dans tous les domaines, surtout en informatique, obligent à suivre le rythme par l’apprentissage permanent et non la spécialisation».



Les nouvelles technologies et l’impératif de l’adaptation



Effectivement, l’accélération des avancées technologiques et leur impact dans notre vie est tel que la plupart des métiers d’avenir exigeront une adaptation rapide aussi à travers «l’ouverture à toutes les offres de formation, l’apprentissage des langues étrangères pour l’acquisition des savoirs nouveaux», admet Hamid.

La flexibilité semble inéluctable, et apparemment les étudiants sont conscients de la nécessité de penser à des perspectives plus larges.

Ailleurs dans le monde, une étude réalisée par la multinationale spécialisée dans la sécurité des systèmes d’information, Kaspersky Lab a révélé que près de la moitié des étudiants fraîchement diplômés dans les domaines technologiques estiment être préparés aux métiers du futur, selon les auteurs de l’étude, la quasi-totalité des carrières sous leur forme actuelle vont changer radicalement au cours des vingt prochaines années. Les NTIC vont jouer un rôle de plus en plus important dans presque toutes les sphères de la vie courante.



Le rôle de la formation dans le développement



Le rythme accéléré des changements observés en milieu de travail, à cause du recours de plus en plus grand aux nouvelles technologies, peut aussi avoir des conséquences sur les plans social, politique et économique. Penser à toutes ces dimensions est l’objectif des organisateurs du SAFAM. «Nous devons mettre en avant le rôle de la formation dans le développement des compétences, aussi bien des jeunes diplômés, que des petites entreprises» selon une récente déclaration de M. Ahmed Haniche, commissaire du Salon.

Le SAFEM est donc une occasion, pour les jeunes diplômés notamment, de prendre contact avec les différentes entreprises présentes à cette manifestation. Il s’agit, également, d’une passerelle directe entre ces instituts de formation et de nombreux opérateurs économiques nationaux en quête permanente d’établissements répondant aux exigences d’une formation continue ou spécialisée de leurs ressources humaines.

Sur le site web dédié à la SAFEM, le public intéressé est informé que le Salon est composé de trois espaces principaux :

1/ Espace Formation, Métiers et Compétences : Ecoles et instituts assurant des formations dans diverses spécialités.

2/ Espace Formation Continue pour entreprises : Ecoles, instituts et universités dispensant des formations répondant aux besoins des opérateurs économiques en matière de valorisation des ressources humaines.

3/ Espace Carrière et Recrutement : Entreprises en quête de recrutement et jeunes à la recherche d’opportunités d’embauche.

Tahar Kaïdi