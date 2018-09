Journée mondiale de lutte contre la rage : La sensibilisation, seul remède

En Algérie, près de 100.000 personnes sont exposées annuellement au risque rabique, dont la plupart des cas sont dus à des morsures de chiens. Partant du principe qu'il vaut mieux «prévenir que guérir», le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a organisé, hier, à l'Institut national de santé publique (INSP), une journée d'information et de formation sur la rage. Une rencontre destinée aux journalises de différents supports médiatiques pour les sensibiliser sur les dangers de cette pathologie.Animée par d'éminents professeurs et spécialistes, cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée chaque 28 septembre, a été mise à profit pour élargir les connaissances des journalises sur cette maladie infectieuse d'origine virale qui conduit au décès des personnes atteintes une fois que les symptômes apparaissent.

Selon le Dr Samia Hammadi, sous-directrice de la prévention des maladies transmissibles au ministère de la Santé, « le but de cette journée est d'améliorer les connaissances des journalistes sur la rage qui est une maladie mortelle mais évitable, et ce, pour mieux faire passer le message, tout en précisant que le thème choisi cette année par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre la rage est « Transmettez le message, sauvez une vie».

Soulignant l'importance d'informer et de sensibiliser la population à la prévention face au risque rabique, le Dr Hammadi a mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour lutter contre la rage humaine qui continue de faire de victimes. Pour l'année 2018, les services sanitaires ont enregistré 11 décès par la rage humaine, en plus des 100.000 personnes atteintes. Une tendance qui se maintient d'année en année, où les mêmes chiffres sont enregistrés annuellement au risque rabique dont la plupart des cas sont dus à des morsures de chiens. Lors de son intervention, la responsable au ministère de la Santé a fait savoir que la lutte contre la rage nécessite une approche multisectorielle, tout en soulignant le rôle des directions de santé, des collectivités locales et des services de l'agriculture dans la vaccination et l'abattage des animaux enragés, les chiens notamment. Elle évoque, également, les différents axes de la stratégie nationale de lutte contre la rage qui repose essentiellement sur la sensibilisation et la formation, l'objectif étant d'arriver à 0 cas de rage en Algérie. «Des campagnes d'information et de sensibilisation sont régulièrement lancées par le ministère de la Santé à l'intention du grand public», a indiqué le Dr Hammadi. Dans sa communication, le Dr Kamel Ait Oubli de l'INSP, a évoqué la conduite à tenir et les mesures à prendre lors d'une morsure ou griffure par un animal suspect ou dont le statut vaccinal n'est pas connu. Il a, à ce sujet, relevé la nécessité de laver immédiatement et abondamment la plaie à l'eau sous un jet, au moins 15 minutes, et au savon pour javelliser la plaie, et de consulter en urgence.

Les participants, qui ont fait part de la disponibilité du vaccin et du sérum antirabique, ont insisté sur la consultation rapide avant l'apparition des signes qui sont l'hydrophobie et l'aérophobie.

«-Les décès par rage sont des décès évitables, car la vaccination permet de prévenir l'apparition de cette maladie et d'éviter une mort certaine si elle est administrée dans les heures qui suivent la morsure», ont insisté les spécialistes.

Kamélia Hadjib