Santé publique : Quel rôle pour le pharmacien ?

Une journée d'étude nationale sur la pharmacie sera organisée jeudi prochain à Mostaganem, avec la participation de 300 professionnels du secteur des différentes wilayas du pays, a-t-on appris des organisateurs.

Cette rencontre annuelle des pharmaciens, la quatrième du genre, aura pour thème «la pharmacie au cœur de la santé publique» avec la participation de médecins, chercheurs spécialisés nationaux et français ainsi que de 300 pharmaciens de différentes wilayas du pays, a indiqué le chef du bureau de wilaya du Syndicat national algérien des pharmaciens privés, Yacine Dehah.

Cette rencontre vise à faire connaître le véritable rôle du pharmacien en tant que partie active de la santé publique et non un métier commercial.

Il s'agira de mettre également en exergue sa place dans la lutte contre les épidémies, l'éducation sanitaire du malade et son rôle à développer le système de la carte Chiffa dans la promotion et la commercialisation des médicaments produits localement, a ajouté le même responsable.

Cette journée d'étude, programmée dans le cadre de la formation continue des pharmaciens, prévoit diverses communications sur diverses thématiques comme «l'évolution de la médecine et de la pharmacie à travers les temps», «le rôle du pharmacien dans le traitement des maladies et infections contagieuses et virales», «la déontologie de communication professionnelle du pharmacien».