Maladies orphelines : Difficiles à identifier

Les maladies orphelines constitueront l'une des thématiques principales des Premières journées internationales de médecine interne du CHU d'Oran, prévues les 12 et 13 octobre prochain, a-t-on appris des organisateurs.

Le choix de ce thème est justifié par la nécessité d'informer les personnels médicaux sur ces maladies encore méconnues et difficiles à identifier, a expliqué le Pr Chami, chef de service de médecine interne du CHU d'Oran, organisateur de ces journées. Les maladies rares, dites «orphelines», se définissent comme étant des maladies qui touchent moins d'une personne sur deux mille.

Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquent que plus de 7.000 maladies rares sont répertoriées à travers le monde. De nombreuses maladies rares sont des maladies chroniques, progressives et mortelles, a relevé le Pr Chami, ajoutant qu'une grande partie de ces pathologies touche des enfants. Environ 80% des maladies rares sont d'origine génétique.

Parmi les autres causes, on trouve des déficits au niveau immunitaire, des infections, des intoxications, des tératogènes (intoxications ou infections durant la grossesse), etc.

Dans bien des cas, l'étiologie de la maladie est inconnue, a-t-on encore noté. En plus des maladies orphelines, cette rencontre abordera deux autres thématiques, «le diabète sucré», qui constitue un problème de santé publique, et la maladie lupique, une maladie chronique auto-immune qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit, a ajouté le spécialiste.