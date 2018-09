Prévention et gestion des risques majeurs : Conférence nationale en octobre prochain

Le délégué national aux risques majeurs au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Tahar Melizi, a annoncé hier la tenue, les 22 et 23 octobre prochain, d'une conférence nationale sur la prévention et la gestion des risques majeurs. «Cette conférence aura pour principaux objectifs, l'établissement d'un état de lieu, une meilleure sensibilisation des différentes parties prenantes, la mise à jour de la réglementation nationale pour l'adapter aux standards internationaux et enfin l'élaboration d'une nouvelle stratégie qui se déclinera en plans sectoriels de prévention et d'action» contre les différents risques majeurs, a expliqué M. Melizi sur les ondes de la Radio nationale. Concernant les dégâts occasionnés par les inondations qui ont touché dernièrement plusieurs wilayas du pays, le même responsable a précisé que les réparations des différentes infrastructures publiques affectées coûteront 25 milliards de dinars, rappelant au passage, que pour les biens privés, les indemnisations sont prises en charge par différents fonds selon des procédures bien précises. A une question sur le retard pris dans l'élaboration des cartographies des risques, M. Melizi a indiqué que celles-ci «sont en train d'être élaborées par les secteurs concernés». «Nous n'avons pas encore officiellement la cartographie exacte des zones inondables. Elle est en train d'être réalisée et j'espère qu'on l'aura assez rapidement pour pouvoir prendre les mesures nécessaires par rapport à ces zones», a-t-il dit, rappelant l'existence de dispositions de la loi qui interdisent la construction dans ces zones.

Par ailleurs, M. Melizi a indiqué qu'«à chaque fois qu'un bulletin météorologique spécial (BMS) est émis, il est automatiquement répercuté au niveau des autorités locales qui mettent en place une cellule de veille qui décide des moyens à mettre en branle» pour faire face aux intempéries. «Parfois ces BMS n'arrivent pas à temps ou ne sont pas assez précis qu'on le veut», a-t-il toutefois relevé, soulignant la nécessité de revoir cela avec les services de la météo «pour avoir plus de précisions par rapport à ces événements».



Protection civile : Atelier de formation sur la prise en charge des accidents de la route



La direction générale de la Protection civile a organisé hier, au niveau de l’unité d’instruction et d’intervention Dar El Beida, un atelier de formation sur la prise en charge des accidents de la route au profit de ces éléments, et ce dans le cadre du programme d’appui institutionnel P3A.

Selon le colonel de la Protection civile Sahraoui Ammar, chargé d'études au sein de la protection civile et également chef du projet de partenariat avec l’Union européenne, cet atelier animé par des experts de la Protection civile espagnole, vise principalement à faire face aux accidents de la route qui sévissent encore en Algérie avec plus de 4.000 morts par an.

Selon le même interlocuteur, «cette session de formation permettra de favoriser, notamment la réalisation d’un objectif spécifique portant sur le renforcement des capacités des intervenants lors des accidents de la circulation». Il s’agit notamment des missions de secours, assistance et sécurité mais aussi de la prise en charge des victimes d’accidents au niveau des hôpitaux. L’objectif général est d’améliorer les prestations de ce corps d’intervention rapide au profit de la population.

De son côté, le formateur espagnol Pedro Antonio, a estimé que le projet de jumelage permettra aux deux parties un échange d'expérience en matière de sécurité routière. «C'est une collaboration dans un secteur clé et ses résultats seront très importants pour la sécurité et la vie des citoyens», a-t-il expliqué. Il a présenté, à cette occasion, l'expérience espagnole qui a réussi depuis 10 ans à réduire de 10% par an, le nombre des accidents de la route.

Cette session de formation permettra aux participants d'acquérir de nouvelles compétences, des savoir-faire, mais également des capacités et des compétences en matière de prévention et d’intervention routières.

Il convient de rappeler à ce sujet, que le projet de jumelage intitulé « Appui au renforcement des capacités des services de la Protection civile algérienne» a été lancé en 2017, entre l’Algérie et un consortium France-Espagne. Financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 1.500 000 euros, le projet est géré par le ministère du Commerce à travers l’Unité de gestion du programme P3A (UGP3A). Ce consortium constitué par la direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises françaises, en qualité de leader et pour la partie ibérique, et de la direction générale de la Protection civile et des Urgences espagnoles. «Lancé pour une durée de 24 mois, ce jumelage devra permettre de favoriser d’une part, la réalisation d’un objectif spécifique portant sur le renforcement des capacités de la Protection civile dans sa mission de sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement et d’autre part, la réalisation d’un objectif général portant sur le renforcement de la sécurité des populations par l’amélioration qualitative des prestations de la Protection civile».

Le programme prévoit aussi, le renforcement de la coordination entre tous les intervenants concernés par cette problématique, à savoir la Gendarmerie et la Sûreté nationales, les services des Collectivités locales, de la Santé, des Travaux publics et les représentants de la société civile.

La mise en œuvre de ce jumelage permettra d’améliorer la prévention des risques et développer la culture du retour d’expérience dans le cycle de gestion des crises, de renforcer les capacités opérationnelles des équipes de la Protection civile et d’améliorer par une formation adaptée la compétence et la cohésion des équipes de la Protection civile.

Cette démarche entre également dans la perspective de renforcer les compétences logistiques dans tous les domaines en tenant compte des aspects environnementaux lors de toute intervention dans la réduction des effets des désastres écologiques et catastrophes naturelles.

Salima Ettouahria