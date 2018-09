Travaux publics et Transports : Diversifier et redynamiser

Le projet de la ligne ferroviaire reliant El Bayadh à Mécheria (Naâma) sera livré à l’horizon 2020, a annoncé, hier à El Bayadh, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya d’El Bayadh, Abdelghani Zaalane a souligné que la stratégie de son département ministériel est de diversifier les moyens de transport pour toucher les wilayas du pays, en vue de redynamiser les différents secteurs. Dans ce contexte, il a qualifié le projet de la ligne ferroviaire El Bayadh-Mécheria, longue de 130 km, de “très important” pour la vie socioéconomique de ces deux régions. Il a relevé que le plus grand tronçon de cette ligne se trouve sur le territoire de la wilaya d’El Bayadh, soit une distance de 95 km. Le ministre a ajouté que cette ligne revêt une grande importance étant donné qu’elle relie la wilaya d’El Bayadh et des wilayas du Nord et du Sud du pays, via la station de Mécheria, traversée également par la ligne ferroviaire Oran-Béchar. Selon le groupe initiateur du projet, composé de sept entreprises de réalisation publiques, le taux d’avancement des travaux est de l’ordre de 55%, avec l’achèvement de la réalisation de 21 ouvrages d’art, en attendant 6 autres que compte ce projet ayant nécessité une enveloppe financière de 46 milliards de DA.

L’opération de terrassement du tracé de cette ligne ferroviaire tire à sa fin et sera suivie par la pose des rails, le long de ce tracé, ainsi que la signalisation lumineuse. A cette occasion, le ministre a appelé les responsables de ce projet à accélérer le lancement des projets des gares ferroviaires d’El Bayadh et de Tasmouline, pour qu’elles soient prêtes une fois le projet réceptionné. Il a également annoncé le lancement de l’étude d’un projet de ligne ferroviaire reliant El Baydh à Saida et une autre entre El Bayadh et Djelfa via Aflou (Laghouat). “Ces projets revêtent une importance particulière”, a-t-il estimé. Par ailleurs, M. Zaalane a signalé que le dédoublement des voies de la RN 06 reliant Bougtob à El Kheithar et la RN 06 A entre El Bayadh et Bougtob, sur une longueur de 150 km “sera la priorité du secteur”, étant donné l’importance de cet axe. La réalisation de cette voie se fera par tranches en fonction de la situation financière du pays, a-t-il expliqué. Dans le même contexte, le ministre a annoncé qu’un montant supplémentaire de 400 millions de DA a été alloué à la maintenance et à l’aménagement du réseau routier vétuste de la wilaya d’El Baydah. Cette somme s’ajoutera au milliard de DA débloqué, cette année, à cette collectivité locale pour la maintenance de ses routes.

D’autre part, le ministre a procédé à l’inauguration du projet d’extension de la piste d’atterrissage de l’aérodrome d’El Bayadh sur 600 mètres, sachant que la longueur de cette piste est de 3 km. La compagnie “Tassili Airlines” assure un vol hebdomadaire à destination d’Alger à partir de cette infrastructure aéroportuaire. Il a inauguré ensuite trois ouvrages d’art édifiés sur les cours des oueds de la commune de Boualem, traversée par la RN 47 reliant El Bayadh et Laghouat. Ces ouvrages sont très importants et faciliteront la circulation automobile sur cet axe important, notamment en période des crues et des fortes précipitations hivernales. Le chemin vicinal reliant la commune de Sidi Teifour et le village de Dir Hassiane, long de 8 km, a été inauguré pour désenclaver ce village. Le ministre des Travaux publics et des Transports inspectera le projet de la nouvelle voie reliant Sidi Teifour à Tadjrouna (Laghouat), rappelle-t-on.