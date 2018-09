Diplomatie parlementaire : Un complément nécessaire à la diplomatie officielle

Nouvelle impulsion dans les relations bilatérales algéro-françaises à la faveur de l’installation, hier à Alger, d’un groupe parlementaire d’amitié entre les deux pays, lors d’une cérémonie co-présidée par le président de la Commission des Affaires étrangères à l’APN, M. Abdelkader Si Affif, et l’ambassadeur de France en Algérie, M. Xavier Driencourt. M. Si Affif a également reçu, dans l’après-midi d’hier, l’ambassadeur du Japon en poste à Alger, M. Kazuya Ogawa, dans le cadre de l’investiture du groupe parlementaire d’amitié algéro-japonais.

La création de groupes parlementaires d’amitié entre l’Algérie et des pays partenaires fait l’objet d’un processus accéléré depuis l’installation de la 8e législature issue du scrutin de mai 2017. En atteste le nombre des groupes installés et déjà opérationnels qui sont passés de 54 à 107, comme l’a rappelé M. Si Affif. Il fera également savoir que ce genre d’initiative constitue un support essentiel à même de dynamiser les relations bilatérales tissées entre l’Algérie et ses partenaires. «Le groupe parlementaire d’amitié est un outil efficace, voire nécessaire dans la mise en œuvre de la politique étrangère du pays », a affirmé le président de la Commission des Affaires étrangères. Aussi bien au cours de sa rencontre avec l’ambassadeur français que durant sa réunion de travail avec le représentant de la chancellerie japonaise en Algérie, M. Si Affif rappellera le principe selon lequel la diplomatie parlementaire est complémentaire avec la diplomatie officielle. «C’est aussi un espace visant plus de rapprochement et de coopération avec les pays amis, et ce, à travers une dynamique d’échange et une profonde concertation interparlementaire».

La diplomatie parlementaire, ajoute encore le même intervenant, «bénéficie d’un intérêt particulier de la part des hautes autorités du pays, et celle-ci est désormais hissée au rang de disposition constitutionnelle, à l’occasion de la dernière révision de la loi fondamentale qui constitue le couronnement de la dynamique des réformes politiques initiées par le Président de la République. M. Si Affif ne manquera pas d’ajouter que l’action de la diplomatie parlementaire, telle que menée par la Chambre basse du Parlement, est représentée par l’ensemble des partis siégeant à l’APN, ceux de l’opposition y compris.



M. Driencourt: «Les propos de Bernard Bajolet n’engagent que sa personne»



Dans ses déclarations à la presse, en marge de l’installation du groupe parlementaire d’amitié algéro-français, M. Xavier Driencourt, ambassadeur de France en Algérie, s’est nettement démarqué des propos récents tenus par son prédécesseur Bernard Bajolet, également ancien responsable de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure). «Bernard Bajolet a fait des déclarations. Alors je répondrai, pour reprendre la formule du président Mitterrand en 1985 avec son Premier ministre : «Lui c’est lui, moi c’est moi», dira d’entrée le diplomate français. Il enchaîne en mettant l’accent sur le fait que Bajolet s’est exprimé à titre «personnel et privé». Ses propos «n’engagent en aucun cas le gouvernement, le président et l’administration française», dira encore M. Driencourt.

Il poursuit en affirmant que Bajolet « a occupé, il y a plus de dix ans, les fonctions qui sont les miennes aujourd’hui, il sait combien ces fonctions sont importantes, délicates et compliquées».

«Le rôle d’un ambassadeur français à Alger, ce n’est pas de mettre de l’huile sur le feu. C’est au contraire de rapprocher, de raccommoder quand il le faut, de faire de la dentelle. Et quand on fait de la dentelle parfois on se pique avec une épingle.

Il faut éviter de se piquer avec une épingle, il faut éviter les piqûres d’épingles et je pense que nous sommes là, pas seulement moi, mais les parlementaires et moi, nous sommes là pour éviter les piqûres », a-t-il encore ajouté.

Au sujet de l’installation du groupe parlementaire algéro-francais, M. Driencourt a salué cette initiative devant, selon lui, consolider davantage les efforts diplomatiques en vue d’un meilleur rapprochement des visions entre les deux pays.

Il a, par ailleurs, soutenu que la déclaration du président français Emmanuel Macron sur la responsabilité de la France de la mort du militant anticolonialiste Maurice Audin est «un pas historique important» dans l’évolution des relations algéro-françaises.

M. Ogawa : quatre ministres algériens attendus au Japon avant la fin de l’année



Pour sa part, l’ambassadeur du Japon a fait part des visites programmées des ministres algériens au pays du Soleil-Levant avant la fin de cette année. Il s’agit du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, attendu en octobre prochain à Kyoto pour prendre part à un séminaire traitant des technologies scientifiques, du ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, qui se rendra également en octobre à Nagoya, qui abritera un congrès sur le gaz naturel.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, se rendra quant à lui au Japon en novembre, alors que la visite du ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, dans ce pays est, elle, programmée avant la fin de cette année.

L’ambassadeur japonais a saisi en outre l’occasion de l’installation du groupe parlementaire d’amitié entre l’Algérie et son pays pour rappeler que les constructeurs automobiles japonais (Suzuki et Toyota notamment) sont toujours dans l’attente de l’autorisation des autorités algériennes en vue d’installer leur usine en Algérie. Il a également fait part de son souhait de voir l’Algérie soutenir la candidature du Japon pour l’organisation de l’Exposition universelle prévue en 2025.

Karim Aoudia