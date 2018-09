Consolidation du partenariat Algérie-Chine : Des formations au profit d’ingénieurs algériens

Dans le cadre de la consolidation du partenariat algéro-chinois et du développement du secteur des Technologies de l’information et de la Communication en Algérie, le leader mondial des technologies de l'information et de la communication a paraphé récemment plusieurs conventions de coopération avec Algérie Télécom, dont l’une prévoit d’intensifier la politique de formation en Algérie.

Depuis l’entrée en Algérie de Huawei, la société chinoise a non seulement construit les réseaux 3G, 4G et 4.5G en coopération avec Algérie Télécom, Mobilis et OTA, mais aussi apporté ses contributions à la formation locale des ressources humaines. En 2017, Huawei et Algérie Télécom ont formé en commun plus de 4.000 ingénieurs et techniciens.

Selon les responsables d’Algérie Télécom, la collaboration avec Huawei est des plus fructueuses, puisque le géant mondial de l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication n’a trouvé aucun inconvénient à procéder au transfert de savoir-faire aux étudiants algériens.

La politique de partenariat engagée vis-à-vis des entreprises algériennes s’inscrit dans la continuité des relations bilatérales. Huawei s’est donc engagée à former le plus grand nombre d’ingénieurs et d’étudiants algériens dans le domaine. . Elle a également organisé, conjointement avec l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), une formation dans le domaine des TIC de haute qualité, au profit de 100 talents.

Toujours dans cette perspective, Huawei est en négociation avec plusieurs universités algériennes sur la possibilité de créer l’académie TIC Huawei, avec pour objectif de résorber l’écart entre le niveau des étudiants et la demande de plus en plus stricte du monde du travail et de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.

A ce propos, le directeur général de Huawei Algérie, M. Gao Jie a affirmé que «la société va élaborer un programme triennal de formation et coopérer avec plus d’universités et d’organismes algériens pour mener à bien la formation de talents dans le domaine des TIC en Algérie.»

Il convient de rappeler qu’au début du mois d’octobre 2017, une convention sur la formation des entreprises algériennes sur les techniques d’installation et de maintenance du réseau de la fibre optique FTTX a été paraphée par l’entreprise Huawei, et la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs. Huawei dispose de 15 centres de recherche et développement et d’une équipe de 80.000 personnes dans le monde.

Avec un investissement de 10 milliards de dollars chaque année dans la recherche et le développement, Huawei intègre les talents des TIC du monde dans sa propre chaîne de valeurs pour offrir un service de qualité. Huawei est un géant des communications électroniques et s’enorgueillit de plus de 70.000 brevets.

Par ailleurs, fournisseur des solutions dans le secteur des technologies de l’information le groupe envisage de réaliser une grande usine de montage de Smartphones en Algérie.

Mohamed Mendaci