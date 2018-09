66.000 étudiants sur les 3 pôles universitaires de Sétif : Promouvoir la relation Université-entreprise

Bien du chemin a été accompli dans une wilaya qui ne comptait qu’un seul centre universitaire abritant 250 étudiants en 1978 et que voici, en quelques années, portée au rang des grandes villes universitaires avec 3 grands pôles, 2 grandes universités et une école normale supérieure à Sétif et El Eulma.

La rentrée unifiée qui s’est tenue à l’université Ferhat-Abbas - Sétif 1, en présence du wali Nacer Maskri, des recteurs, de représentants de la communauté universitaire et des autorités civiles et militaires, attestait bien de toutes ces avancées marquées cette année par l’accueil de plus de 66.000 étudiants sur ces 3 pôles, comme le signifiait, au nom de ses collègues, Abdelmadjid Djenane, recteur de l’UFA Sétif.

Pas moins de 36.474 étudiants sont structurés à l’université Ferhat-Abbas - Sétif 1, au moment où l’université Mohamed-Lamine-Debaghine - Sétif 2 accueille déjà plus de 28.000 étudiants et l’Ecole normale supérieure Messaoud-Zeghar d’El Eulma assure la formation de 1.455 professeurs de l’enseignement.

Le recteur de l’université Ferhat-Abbas, qui soulignera le caractère important de cette 40e rentrée, ne manquera pas de faire état de l’excellence ambiance de travail qui prévaut entre ces 3 grands pôles qui ont ouvert leurs portes cette année à 12.456 nouveaux bacheliers et permis ainsi à l’effectif de cette grande ville universitaire d’augmenter de 20% par rapport à l’année précédente. Des effectifs sans cesse en évolution et une élévation remarquée de la qualité des moyennes d’accès à l’enseignement supérieur durant la présente année, relèvera l’intervenant qui mettra aussi l’accent sur la compétition de plus en plus forte qui caractérise l’accès aux filières d’excellence.

«Dans les domaines pédagogique et scientifique, on retiendra que 12 sur les 14 recensés au niveau national sont enseignés dans notre ville universitaire», dira le professeur Djenane qui ajoutera que ces 12 domaines se déclinent à travers 217 spécialités de licence, masters en plus de celles fondant l’enseignement des sciences médicales et autres doctorats.

Autant d’acquis qui appellent encore à «implémenter et appliquer la démarche assurance-qualité, actualiser le projet d’établissement en favorisant la relation université-entreprises et autres acteurs économiques territoriaux, finaliser le projet de numérisation engagé à tous les niveaux et faire du dialogue et de la concertation les moyens privilégiés de prévention et de résolution des conflits de travail», ajoutera l’intervenant.

F. Zoghbi