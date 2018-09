Les inscriptions se poursuivent dans les établissements de l’enseignement supérieur : 6.200 postes ouverts pour le doctorat

«Depuis l’ouverture, le 16 septembre dernier, de la plate-forme numérique dédiée au concours d’accès à la formation doctorale du troisième cycle, au titre de l’année universitaire 2018-2019, il a été enregistré jusqu’à dimanche dernier pas moins de 53.481 candidats», a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

M. Tahar Hadjar qui s’exprimait hier à l’APN lors d’une audience consacrée à son secteur par la commission éducation, enseignement supérieur, recherche scientifique et affaires religieuses, a également révélé que le nombre global des places pédagogiques pour les études doctorales devant être entamées au courant de cette année universitaire s’élève, en fait, à 6.200 postes ouverts. Les chiffres annoncés font ressortir, également, «142.408 choix, toutes spécialités confondues». Cela dit et si les inscriptions se poursuivent toujours pour les études doctorales, il n’en n’est pas de même pour ce qui concerne le master puisque la plate-forme consacrée à cet effet a été ouverte du 28 juin au 12 juillet, pour être prolongée jusqu’au 30 juillet afin de permettre aux étudiants n’ayant pas reçu leurs attestations de succès de procéder aux inscriptions.

«La plate-forme consacrée au master a été ouverte, une troisième fois, du 7 au 15 septembre», met en exergue le ministre, soulignant qu’à l’issue de cette opération, il a été recensé pas moins de 308.710 candidats au master avec 759.814 choix émis. «Nous sommes actuellement en phase d’étude de ces dossiers», a fait savoir M. Hadjar avant de préciser que certains établissements ont d’ores et déjà commencé à annoncer les résultats des admis.

Il est à retenir dans ce contexte que 190.000 étudiants devront rejoindre cette année la formation master. Il conviendra de rappeler que l’année écoulée a été couronnée par la sortie de 370.000 diplômés, dont 232.000 titulaires de licence de l’enseignement supérieur LMD. L’on compte parmi ces 232.000 licenciés, 190.000 étudiants devant rejoindre le cycle master. Ainsi, le nombre global d’étudiants pour cette rentrée universitaire s’élève à 1.733.000, dont 1.578.000 en graduation, 75.000 en post graduation et 80.000 en formation continue ; ce qui traduit une hausse de 7% par rapport à l’année universitaire précédente.



Le nombre d’universités est passé de 17, en 1999, à 50 aujourd’hui



Il est utile de savoir, d’autre part, que s’agissant des nouveaux bacheliers, l’opération d’orientation et d’inscription s’est faite, selon le calendrier fixé. Cela s’est soldé par l’orientation de 264.894 étudiants sur un total de 276.391 lauréats au bac.

«C’est en fait l’équivalent de 99,65% du taux global des lauréats», précise le ministre, notant que le nombre restant est principalement constitué d’étudiants qui ont repassé leur bac dans le but d’avoir de meilleures notes. Il s’agit également de ceux qui ont choisi de rejoindre des établissements de formation relevant d’autres secteurs, explique M. Hadjar. L’autre nouvelle mise en relief hier, par le ministre, concerne le recrutement pour les besoins de cette année universitaire de 3.000 nouveaux enseignants. L’encadrement ainsi renforcé passera donc à 63.000 enseignants, soit un taux d’encadrement d’un enseignant pour 22 étudiants. Une avancée remarquable si l’on sait que le nombre d’enseignants a connu une hausse importante de 1999 à nos jours, passant durant cette période de 17.000 à 63.000. Le nombre d’universités a, lui aussi, augmenté pour passer de 17 en 1999 à 50 aujourd’hui. Il existe en tout à présent pas moins de 107 établissements universitaires, outre les cinquante autres établissements qui ne relèvent pas du secteur de l’enseignement supérieur. S’agissant des capacités d’hébergement et de restauration, l’on a réceptionné cette année 45.500 nouveaux lits et 6 cantines universitaires situées dans les grands complexes pédagogiques. Avec ces nouvelles structures, les capacités d’hébergement et de restauration s’élèvent pour cette rentrée à 629.500 lits. Les places pédagogiques sont, elles aussi, revues à la hausse avec la réception de 67.100 nouvelles places.

Lors de son exposé, Tahar Hadjar a mis en relief le saut qualitatif réalisé ces dernières années et mis l’accent sur la numérisation ayant touché toutes les activités pédagogiques et de recherche. Une numérisation qui permet un gain de temps énorme tout en optimisant l’organisation de toutes les opérations, notamment celles liées aux inscriptions. En effet, aujourd’hui, les inscriptions se font via des plates-formes électroniques spécialement dédiés à cet effet.

Soraya Guemmouri