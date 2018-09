Dans la lucarne : Zetchi retrouve le sourire

Plus d'une année après qu'il ait pris les clés de Dely Ibrahim et plus précisément un certain 20 mars 2017, Zetchi ne s'est jamais mieux senti que depuis que la LFP est gérée par Abdelkrim Medouar et la sélection nationale par Djamel Belmadi. Même au niveau de la DTN, Rabah Saâdane, lui aussi assure son boulot comme il est attendu de lui. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a lieu de mettre en exergue que le temps où Zetchi était soumis à une pression terrible est, le moins que l'on puisse dire, derrière lui. C'est-à-dire que le feuilleton Alcaraz et toutes les tracasseries dont avait souffert notre football et notamment notre équipe nationale sont loin derrière. C'était vraiment la période du doute où tout ou presque n'était pas à sa place. La LFP n'était pas épargnée par les critiques et surtout que le courant entre Zetchi et l'ex-président Mahfoud Kerbadj n’était pas au beau fixe. Il y eut des moments très difficiles où la fin du championnat national s'est terminée un 14 juin 2017. C'était un des exercices les plus longs. On n'est pas là pour faire des procès à quiconque, mais... Ce qui est certain, c'est que notre «jeu à onze» en a eu pour son argent pour ne pas dire autre chose. Notre "vitrine", qui est l'équipe nationale, a vu sa renommée quelque peu froissée par les critiques et tous ceux qui n'aiment pas notre pays du fait qu'ils ont, peut-être, de «vieux comptes» à régler. Comme dirait l'homme sage, "la vengeance est un plat qui se mange froid". On est presque entièrement dedans. Notre football aujourd'hui doit se libérer du carcan entre ancienne fédération et la nouvelle. Cela ne rime à rien. Car les choses n'ont pas changé aussi bien à Dely Ibrahim qu'à Sidi Moussa. La chose sur laquelle il faudra, par contre, insister, c'est comment inciter les gens, qui sont à la tête des structures du football, à bien travailler et surtout en mieux. Il est clair qu'il faudra désormais donner le primat à la réhabilitation de notre équipe nationale drivée désormais par Belmadi, quelqu'un qui n'a pas la" langue dans sa poche". Déjà à son époque Halilhodzic avait affirmé pour ceux qui ne le connaissaient pas très bien, "qu'il n'est pas un "beni oui oui". C'est-à-dire qu'il conduit son" projet de jeu "comme il l'entend après s'être concerté avec son staff. Ces nouvelles choses semblent apporter un souffle nouveau à la FAF. Elle est plus libérée qu'elle ne l'était jusque-là. Il faudra que sur le plan du déroulement du championnat national, tout ou presque se passera comme sur des roulettes. Au mois de septembre, on a déjà joué la moitié de la phase aller. Cela ne s'est pas produit depuis longtemps, même s'il faut admettre qu'un très bon travail a été aussi effectué pendant la période de l'ex-président. S'étant rassuré sur ce plan, Zetchi peut vaquer à ses occupations le plus normalement du monde. Certes, il y a une certaine embellie qui s'est fait presque d'elle-même, mais il faudra rester sur ses gardes du fait que certaines acquisitions pourraient être éphémères. C'est-à-dire que rien n'est définitif et qu'il faudra rester sur ses gardes et capitaliser ce qui a été fait jusque-là. C'est la voie est parsemée, à priori, de roses, il faut éviter les chemins pleins de ronces et autres cailloux qui feraient vaciller à tout moment le "carrosse-FAF". Cela passera par de très bons résultats les 12 et 16 octobre contre le Bénin pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019, prévue pour le moment au Cameroun.

Hamid Gharbi