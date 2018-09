Match JSK-CRB : Arrestation des auteurs du saccage

Les présumés auteurs du saccage, vendredi soir, de sièges du stade 1er-novembre de Tizi-Ouzou, pendant le match JS Kabylie-CR Belouizdad, comptant pour la 7e journée du championnat national (Ligue 1 mobilis) ont été interpellés le soir même, a indiqué la Sûreté de wilaya dans un communiqué. Il s'agit de 23 supporters du CRB, arrêtés par des policiers qui sécurisaient la rencontre, et qui ont saccagé des sièges dans la partie qui leur a été réservée pour suivre le match qui opposait leur équipe aux Canaris et qui s'est achevé par la victoire de la JSK 2 à 0, a-t-on précisé.

Les mis en cause dans cette affaire ont été transférés vers la Sûreté de wilaya où une procédure pour ''destruction volontaire de biens d'autrui'' a été engagée contre eux, a-t-on ajouté dans le même communiqué.