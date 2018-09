Classement FIFA : l'Algérie à la 69e place

La sélection algérienne de football a perdu trois places au classement mensuel de la Fédération internationale (FIFA) publié jeudi, passant de la 66e à la 69e position, alors qu'au niveau africain, elle occupe le 14e rang.

Sur la scène continentale, les Verts demeurent en dehors du Top 10 dominé par le trio : Tunisie (23e mondial), Sénégal (25e) et RD Congo (40e). La sélection du Bénin, prochain adversaire des hommes de Djamel Belmadi, en octobre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019, occupe la 88e place mondiale. Les deux autres équipes figurant dans le groupe de l'Algérie lors de ces éliminatoires, le Togo et la Gambie, occupent respectivement la 123e et la 171e places.

Pour la première fois depuis sa création il y a 25 ans, deux équipes trônent ensemble en tête du classement mondial, puisque la Belgique a rejoint la France, championne du monde, sur la plus haute marche du podium grâce à ses deux dernières victoires, notamment face à l'Islande (3-0) en Ligue des Nations. Le prochain classement mondial de la FIFA sera publié le 25 octobre.