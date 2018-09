MCA : Courbis «en pôle position»

Le MC Alger ne s’en sort toujours pas. Près d’un mois après son élimination en Ligue des champions et le limogeage de Bernard Casoni, le Doyen tente de s’extraire de la crise. L’arrivée d’un nouvel entraîneur pourrait insuffler un nouvel élan au groupe. Le MCA a enchaîné avec une autre défaite, cette fois-ci sur le terrain du MC Oran (4-3). Il est vrai que contrairement au match face à la JSK (défaite 5-0), les attaquants mouloudéens ont eu une réaction positive, mais cela n’a pas suffit pour revenir d’Oran avec un bon résultat. Le board mouloudéen espérait un changement avec l’arrivée de Rafik Saïfi, mais ce dernier et en dépit de sa bonne volonté n’a pas réussi à redresser la barre. Lors des quatre dernières journées, le Mouloudia n’a engrené qu’un seul petit point. L’arrivée d’un nouvel entraîneur est devenue aujourd’hui une nécessité absolue. Kamel Kaci-Saïd, qui reconnait les «limites du groupe» s’est envolé en France pour boucler le dossier du nouvel entraîneur. Sauf grosse surprise, Kaci-Saïd s’est entendu avec Roland Courbis. Les deux hommes se sont rencontrés une seconde fois ce dimanche à Paris et se sont mis d’accord pour une collaboration. Néanmoins, l’accord n’est pas encore acté. Kamel Kaci-Saïd attend le feu vert de ses responsables hiérarchiques avant de s’engager. Comme il a été reproché à Kamel Kaci-Saïd de faire cavalier seul et ne jamais consulter ses homologues dans les décisions importantes, l’homme a décidé cette fois de soumettre le choix de Courbis au conseil d’administration pour approbation. La décision devrait être prise sous peu.

Amar B.