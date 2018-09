Quart de finale de la coupe de la CAF, USM Alger 0 – Al Masry 1 : La désillusion

Ce ne sera pas pour cette fois-ci non plus. L’USM Alger, qui court depuis plusieurs années après un titre continental, a échoué aux portes de la demi-finale de la coupe de la confédération.

Les protégés du coach Thiery Froger se sont inclinés, dimanche soir, au stade du 8-mai 1945 de Sétif, face au représentant égyptien El Masry sur le score de 0 à 1. Pour rappel, la première manche s’était achevée sur le même score. Comme ce fut le cas à Alexandrie, la semaine dernière, l’international palestinien Wadi a été le bourreau des Usmistes. Il s’est distingué en signant l’unique réalisation de la partie. Dans cette partie, les coéquipiers de Chafai, visiblement dans un jour sans, ont confondu vitesse et précipitation. D’emblée, les locaux ont tenté d’imposer leur rythme et leur jeu. Néanmoins, le représentant égyptien s’est montré coriace. En effet, les poulains de Hossam Hassan, bien organisés sur le terrain, ont su neutraliser leurs homologues algériens, en effectuant un bon travail défensif au milieu du terrain. L’unique véritable occasion notable des Unionistes en première période a été enregistrée au quart d’heure de jeu, sur balle arrêtée. Sur un coup franc bien botté par Benmoussa, Ibara, de la tête, manque le cadre. 23’, Wadi réplique, en ratant une belle occasion face à Zemmamouche.

Ce n’est que partie remise, puisque l’international égyptien parviendra tout de même à tromper la vigilance du portier algérien à la 34e minute. Grendo profite d’une erreur défensive des locaux pour trouver Wadi au second poteau. Libre de tout marquage, ce dernier glisse le cuir dans les filets en toute quiétude. En seconde période, les joueurs du technicien français Thiery Froger, qui ont surtout abusé des longues balles en profondeur, n’ont pas trouvé de solution pour déstabiliser le bloc défensif adverse. Une élimination qui laissera sans doute des traces, dans la mesure où cette coupe de la CAF était le premier objectif de l’USMA. «Félicitations aux Egyptiens pour cette qualification. Pour ce qui est de cette confrontation, nous l’avons abordée avec l’intention de nous imposer. Surtout qu’au match aller, nous avons réalisé une bonne prestation, malgré notre courte victoire. Nous étions vraiment motivés pour le faire et nous sentions que c’était possible. Malheureusement, la touche finale nous a manqué dans cette partie. Il faut aussi reconnaitre que les joueurs, que je tiens d’ailleurs à féliciter, ont manqué de fraîcheur suite à l’enchaînement des rencontres. A présent, il va falloir se remobiliser et se concentrer sur nos autres objectifs de la saison», a déclaré Thiery Froger, visiblement déçu à l’issue de cette rencontre. De son côté, le coach d’Al Masry s’est montré content de son exploit, mais surtout soulagé. «Nous avons réussi un bel exploit en éliminant un coriace adversaire. Cette équipe de l’USMA nous a créé beaucoup de problèmes lors des deux confrontations. Ce soir, j’ai géré l’un des matchs les plus difficiles durant ma carrière. Je remercie mes joueurs qui ont fait preuve de beaucoup de volonté et de détermination», a indiqué Hossam Hassan.

Rédha M.