Ligue Africaine des Champions , Al Ahly (Egypte)- ES Sétif en demi-finale : Un gros morceau pour l’Entente

Le rideau est tombé sur les quarts de finales de la Ligue Africaine des Champions (LDC), avec la qualification de l’Entente Sportive de Sétif, d’Al Ahly du Caire, de l’Espérance Sportive de Tunis et du Desportivo Primeiro de Agosto angolais. Soit, quatre grosses cylindrées du football africain. Représentant du football algérien, l’Aigle noir affrontera un adversaire de taille en demi-finale. Il s’agit d’Al Ahly du Caire. L’un des géants du football continental et club le plus titré en Afrique avec 8 titres de la ligue des champions, ancienne formule y compris, et quatre coupes des coupes (Actuelle coupe de la CAF) à son palmarès. Al Ahly a terrassé au match retour des quarts de finales les Guinéens d’Horoya Conakry, en leur infligeant une véritable correction (4-0/ Aller 0-0). La mission des Sétifiens s’annonce donc des plus difficiles. Cela dit, même l’équipe égyptienne se méfie de l’ESS qui ne lui fera aucun cadeau et qui reste un habitué des joutes continentales. L’Entente bénéficiera d’un précieux avantage, puisqu’elle jouera la manche aller au Caire et recevra dans son antre du 8-Mai 1945 au match retour. Les camarades de Djabou ont quelques jours seulement pour préparer leur périlleux déplacement chez les Pharaons, puisque les dates de cette double confrontations ont déjà été communiquées par la CAF. La demi-finale aller se déroulera au Caire le 2 octobre, alors que la phase retour est prévue le 23 octobre prochain à Sétif. Avec des dirigeants expérimentés, à leur tête le président Hassan Hammar, un staff technique de valeur conduit par Rachid Taoussi aux compétences reconnues et un effectif de qualité avec les Zeghba, Djabou, Rebiai, Bedrane, Redouani et la liste est encore longue, l’Entente sétifienne est déterminée à faire le nécessaire pour écarter de son chemin Al Ahly, ténor du football africain. L’ESS a déjà battu Al Ahly à deux reprises en compétition africaine. Comme le dit l’adage :’’Jamais deux sans trois’’. Pourquoi pas ?! A ce stade de la compétition et si l’on tient à soulever le trophée, il faudra être capable d’écarter de son chemin n’importe quel adversaire. Sétif aime la coupe et la coupe aime Sétif. Les supporters croisent les doigts et rêvent d’un 3e titre africain en LDC, la plus prestigieuse compétition du continent. Tout Sétif y croit dur comme fer. Toute l’Algérie est derrière l’Entente. A Djahnit and Co de faire en sorte de relever encore une fois le défi. En football tout est possible. Enfin, l'autre demi-finale opposera les Angolais de Primeiro de Agosto et les Tunisiens de l'ES Tunis. Le match aller se jouera à Luanda et le retour à Rades (Tunis).

Mohamed-Amine Azzouz