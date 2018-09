Kick-boxing/Mondial-2018 : L'Algérie s'adjuge 11 médailles dont 6 en argent

La sélection algérienne de kick-boxing a pris la 34e place au classement final du championnat de la discipline réservé aux catégories (juniors et cadets des deux sexes) disputé du 15 au 23 septembre à Venise (Italie) avec la participation de 65 pays, en décrochant 11 médailles (6 en argent et 5 en bronze). Les médailles d'argent ont été gagnées chez les cadets par Aymen Boutaghane (- 54 kg), Oum-El-Az Ouali (- 56 kg), Chahinaz Bouaicha (+ 60 kg) et chez les juniors par Khoula Merzak (- 52 kg) ainsi que Kabaz Ahmed (-42 kg) et Loucif Oubelaid (- 51kg). Les médailles de bronze sont revenues chez les cadets à Fodil Mesbah (-45 kg), Youssef Derbi (- 51 kg), Mohamed Amine Boudahi (-67 kg), et chez les juniors à Seifeddine Belagraa (-54 kg), et Mohamed Belarbi (- 67 kg). L'Algérie a pris part à cette compétition avec 19 athlètes dont 11 cadets (garçons et filles), aux côtés de quelque 2.450 boxeurs issus de 65 pays. Cette participation est la première pour ces catégories d'âge depuis 2013 qui s'était déroulée en Turquie, à l'issue de laquelle l'Algérie avait occupé la dernière place. En prévision de ces championnats du monde cadets et juniors, les sélections algériennes cadettes et juniors ont effectué plusieurs stages de préparation depuis le mois d'août dernier..