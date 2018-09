Championnat du monde de Judo : Bouyacoub, la chance algérienne

Engagé dans la catégorie des moins de 73 kg des championnats du monde de judo, qui se déroulent jusqu’au 28 septembre à Baku (Azerbaïdjan), Fethi Nourine n’a pas été gâté par le tirage au sort. L’athlète algérien a été éliminé au troisième tour par le Sud-Coréen An Changrim, futur champion du monde. Nourine est resté à peine 43 secondes sur le tatami, avant d’être balayé par ippon. Il n’est pas le seul à avoir subi la domination du Sud-coréen. médaillé de bronze lors des deux dernières éditions, An Changrim a remporté tous ses combats avant terme. En final, il a détrôné le japonais Hashimoto Soishi. Avant de croiser le «monstre» sud-coréen, l’Algérien s’est imposé face à l’Américain Alexandre Turner, avant d’écarter au second tour le Monténégrin Gusis Nikola. Dans le tableau des repêchages, le judoka algérien a été éliminé dès son premier combat. Pour rappel, Fethi Nourine, âgé de 27 ans, a été sacré champion d’Afrique en avril 2018 en Tunisie.

Pour rappel, l’Algérie a pris part à cette 36e édition des championnats du monde de judo, qui a enregistré la participation de 126 pays au total (772 athlètes), avec seulement deux athlètes. Il s’agit de Nourine Fethi et Lyes Bouyacoub. La championne d’Afrique en titre Kawter Oulal, qui devait prendre part à ses joutes dans la catégorie des moins de 78 kg, n’a pas fait le déplacement en Azerbaïdjan. L’athlète, qui avait pourtant effectué une préparation en prévision de cette édition, a déclaré forfait la veille du départ de la sélection pour des raisons qu’on ignore encore.

Lors des derniers championnats du monde en Hongrie, l’Algérie avait participé avec 10 athlètes (5 filles et 5 garçons). Il faut dire que le judo algérien, qui dominait le continent depuis plusieurs années, a connu un véritable déclin. L’Algérie a d’ailleurs perdu sa première place lors de la dernière compétition continentale, au profit de la Tunisie.

A noter que l’autre judoka algérien fera son entrée sur les tatamis de Baku aujourd’hui, mardi. Lyes Bouyacoub, vice-champion d’Afrique, fera ses preuves dans la catégorie des moins de 100 kg. L’Algérien débutera la compétition dans le tableau «B» face au Tchèque Michal Horak. En cas de qualification, il retrouvera le Portugais Jorges Fonseca, exempté du premier tour.

par contre, la sélection nationale ne prendra pas part à la compétition par équipes, prévue lors de la dernière journée de cette édition.

Rédha M.