Equipe Nationale : Belmadi ne ferme pas l’œil

L’arrivée de Djamel Belmadi à la tête de la sélection nationale suscite énormément d’espoir auprès des responsables de la fédération algérienne de football et du public algérien. Le nouvel homme fort à la barre technique des Verts sait parfaitement que sa mission est difficile et qu’il est attendu de lui, non seulement de remettre l’EN sur rails mais aussi de lui rendre son envergure sur le plan continental et international. Après une première sortie officielle avec la sélection qui s’est soldée par un match nul face à la Gambie à Banjul, Djamel Belmadi ne s’est pas donné de répit. Il s’est tout de suite mis au travail. Il ne veut surtout pas perdre de temps en prévision de la double confrontation comptant pour les éliminatoires de la CAN-2019 face au Bénin, dont la première manche aura lieu le 12 octobre prochain à 20h45 au stade Mustapha- Tchaker de Blida, alors que le match retour se jouera quatre jours seulement après à Cotonou, soit le 16 octobre. Belmadi tient à mettre les bouchées doubles pour réussir ces deux prochaines sorties. Cela permettra à l’équipe nationale, en cas de résultats positifs, d’entrevoir la suite de la compétition sous de bons auspices mais aussi de gagner en confiance et en sérénité. Il compte mettre en place le plan tactique qu’il préconise à plusieurs variantes, en dotant la sélection d’un fond de jeu. Ce qui lui permettra au fil des matches de peaufiner la cohésion et les automatismes. Il compte aussi faire en sorte de stabiliser le groupe, en faisant les bons choix dès le départ. Et même si renfort il y aura, il sera bien étudié et limité. Plus question de tout chambouler à chaque fois. Par ailleurs, seuls les éléments qui répondront à ses attentes et qui apporteront le plus attendu bénéficieront de sa confiance. Belmadi tient à réussir dans sa mission. Rien ne sera laissé au hasard de sa part, a-t-il, à chaque fois, tenu à indiquer. Il accorde toute l’importance voulue à l’aspect psychologique. Sur le plan de l’effectif, quelques nouveaux joueurs tels Attal et Ounès, bénéficieront à l’avenir de sa confiance. Affichant une superbe forme en ce moment, ils feront sans nul doute partie du groupe qui sera appelé à défendre les couleurs nationales lors du prochain rendez-vous devant le Bénin.

Ounes, Aouar, Lopez, Zeghba…

Belmadi est aussi, selon nos informations, en contact avec l’attaquant de valeur de l’Olympique Lyonnais et international espoir de l’équipe de France Houssem Aouar et le milieu de terrain Maxime Lopez qui, pour sa part, porte les couleurs de l’Olympique de Marseille. Ces deux joueurs sont des valeurs sûres et pourront être très utiles à l’EN. Belmadi fait de son mieux pour convaincre le premier cité de rejoindre l’équipe d’Algérie, lui qui n’a pas exprimé le vœux pour le moment de défendre les couleurs de la sélection algérienne. Pour le second, on croit savoir que les contacts sont en bonne voie. L’autre élément important sur lequel pourra compter Belmadi n’est autre que Faouzi Ghoulam, qui s’est complètement remis de sa grave blessure et qui s’entraîne depuis quelque temps normalement avec le groupe à Naples. Il ne sera certes pas prêt pour le prochain rendez-vous face au Bénin, mais on le reverra bientôt parmi ses camarades de la sélection. Par ailleurs, le gardien de but de l’ESS, Mustapha Zeghba, qui excelle autant en championnat qu’en Ligue des Champions africaine, pourrait lui aussi intégrer les rangs de la sélection. Auquel cas, ça ne sera que juste récompense. Belmadi est donc à cheval sur tout ce qui touche à l’EN. D’ailleurs, il s’occupera même de la sélection nationale des joueurs locaux, comme convenu entre lui et le président de la FAF. Djamel Belmadi sait qu’on attend beaucoup de lui. Réputé pour être quelqu’un de très professionnel et d’exigent, il tient absolument à redresser la situation des Verts et relever tous les défis qui l’attendent. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Mohamed-Amine Azzouz