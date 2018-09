JM 2021-Oran : Déjà aux couleurs des JM

Le président de la commission de coordination Oran-2021 du CIJM, M. Bernard Amsalem, s’est dit également rassuré par les garanties qu’il a reçues de la part du comité d’organisation au sujet des facilitations d’entrée au territoire national qui seront accordées aux participants dans les jeux, leurs accompagnateurs, les encadreurs, les responsables et les invités.

Interrogé par l’APS sur la qualité des sportifs appelés à prendre part aux jeux, surtout que ces derniers n’attirent plus les athlètes d’élite, M. Amsalem a dit s’attendre à ce que la 19e édition à Oran soit d’un niveau plus élevé, car ne coïncidant pas avec d’autres épreuves mondiales, ce qui devrait inciter les pays participants à engager des sportifs de l’élite. Le conférencier a réitéré au passage sa satisfaction quant aux moyens dont dispose la capitale de l’ouest du pays en matière d’infrastructures sportives, citant en particulier le nouveau complexe sportif devant être livré dans sa totalité en 2020. A ce sujet, il a préconisé la tenue en 2020, au niveau du stade de l’athlétisme de ce complexe, du championnat méditerranéen de cette discipline réservé aux moins de 23 ans. «Ce sera une sorte de répétition générale avant les jeux», a-t-il estimé. Pour sa part, le Tunisien Mohamed Zribi, membre de la commission de coordination, a insisté sur la nécessité de mobiliser un plus grand nombre de volontaires qui devront être bien formés pour s’acquitter convenablement de leur mission. Il a dit tabler sur 2.500 à 3.000 volontaires. Enfin, M. Zribi a jugé que le choix porté sur Oran, qui était en concurrence avec la ville de Sfax (Tunisie) pour abriter les JM-2021 «était judicieux». «Je suis originaire de Sfax, et, honnêtement, Oran dispose de loin de meilleurs atouts par rapport à la ville tunisienne», a-t-il reconnu.