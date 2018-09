Pérenniser la coopération et maintenir les bases du dialogue

La 10e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’OPEP et non-OPEP (JMMC) s’est ouverte, hier à l’hôtel El-Aurassi (Alger). Intervenant à l’ouverture des travaux, Mustapha Guitouni, ministre de l’Énergie, a insisté sur la nécessité d’envisager les voies et moyens nécessaires en vue de pérenniser la coopération et de maintenir les bases d’un dialogue permanent, non seulement entre les pays OPEP et non-OPEP, mais également, et surtout, entre pays producteurs et consommateurs. «La déclaration de coopération est un succès remarquable et historique. Il est donc dans l’intérêt aujourd’hui des producteurs de l’industrie pétrolière et des consommateurs de capitaliser ses effets positifs et d’assurer une transition souple, afin de ne pas déstabiliser le retour en cours à l’équilibre du marché pétrolier», dit-il. Les travaux du MMC et son organe technique, le JTC, selon le ministre, sont l’expression de cette bonne gouvernance qui donne au marché pétrolier une visibilité nécessaire et plus de transparence, notamment sur le niveau mensuel d’offre des 25 pays signataires. «Alors même que dans les premiers mois de sa mise en œuvre, des doutes non justifiés pesaient sur notre capacité collective à agir efficacement pour éliminer l’excédent des stocks et restaurer l’équilibre du marché, nous avons tous ensemble fait preuve de leadership, de flexibilité et de bonne gouvernance», ajoute le ministre, qui n’a pas manqué de mettre l’accent sur le rôle important de l’Algérie dans l’OPEP, indiquant que «par ses traditions et son histoire, l’Algérie n’a eu de cesse d’œuvrer au rapprochement des positions entre les pays frères et amis. Alors même que nous venions d’achever la nationalisation de nos hydrocarbures, s’est tenu, en 1975, le premier somment des souverains et chefs d’État de l’OPEP, donnant lieu à la première déclaration solennelle d’Alger. De nombreuses réunions de la conférence de l’OPEP se sont tenues par la suite, avec succès, d’Alger à Oran, jusqu’à nous réunir aujourd’hui dans un cadre plus élargi pour cette réunion importante du comité ministériel de suivi OPEP et non OPEP». De son côté, le président de l’OPEP, Souhail Mohamed Al Mazraoui, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette importante rencontre, saluant le rôle qu’a joué l’Algérie au sein de l’organisation. Il a insisté sur la nécessité de continuer à instaurer la confiance entre les pays membres et non membres de l’OPEP. «Si nous n’avons pas en premier lieu la confiance des pays consommateurs, je ne pense pas qu’on arrive là où nous sommes actuellement», a-t-il indiqué, avant d’inviter l’ensemble des pays producteurs à continuer à unifier davantage leurs efforts pour assurer une stabilisation du marché à long terme. Il a estimé que l’adhésion dans les années à venir d’autres pays producteurs dans l’accord OPEP - non-OPEP pourrait contribuer à la sauvegarde de l’équilibre du marché pétrolier mondial. Mettant l’accent sur les accords OPEP et non-OPEP, il a fait savoir que ces derniers ne visaient pas uniquement les prix du baril, mais aussi la stabilité du marché. Souhail Mohamed Al Mazraoui trouve qu’il est impératif de continuer à anticiper sur l’offre et la demande pour éviter les erreurs sur le marché pétrolier. Quant aux capacités actuelles de production, il a précisé qu’ils sont à même d’assurer et de garder l’équilibre sur le marché pétrolier mondial. «Nous ne voulons pas qu’il y ait plus de déstockage et plus de pétrole sur le marché», a-t-il indiqué.



« L’OPEP n’est ni un monopole ni un cartel. »



Pour sa part, le secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, a souligné que la tenue de cette rencontre constitue un signal fort que l’OPEP accorde une grande importance au travail en équipe. «Nous sommes là pour se rapprocher et se concerter davantage sur plusieurs questions concernant bien évidemment notre plan de travail. Grâce aux efforts déployés par l’ensemble des pays membres et non membres de l’OPEP, nous sommes arrivés aujourd’hui à la stabilisation du marché», a-t-il indiqué. Il a ajouté qu’actuellement, nous devons «relever plusieurs défis» et continuer à «travailler ensemble» afin d’atteindre les objectifs escomptés. Évoquant la transparence des données de l’organisation, le SG de l’OPEP a fait savoir que celle-ci était toujours l’une des priorités majeures, citant, à titre d’exemple, le bulletin des statistiques annuel et le rapport du marché pétrolier mensuel. «Cette transparence est un signal fort que l’OPEP n’est ni une organisation de monopole ni un cartel, mais une plateforme globale qui aspire à la stabilité du marché pétrolier au profit des consommateurs et des producteurs. Donc, nous avons un intérêt mutuel pour une croissance saine de l’économie globale. La coopération entre les pays de l’OPEP et non-OPEP va sans nul doute continuer, afin d’accélérer le dialogue avec les industriels et les nations», estime-t-il.



« La guerre commerciale pourrait engendrer une baisse de la croissance. »



Le ministre russe, Alexandre Novak, a salué, pour sa part, les efforts déployés par l’Algérie quant à la réussite de la rencontre de 2016. Il a indiqué que l’accord de cette rencontre continue et se concrétise sur le terrain. «Grâce aux efforts déployés par les pays, nous avons atteint un niveau de solidarité très appréciable», dit-il, ajoutant que «grâce à l’instauration de la confiance au sein des pays membres de l’OPEP et non-OPEP, nous avons enregistré des résultats encourageants». À ce propos, il a estimé qu’il est important de penser en 2019 à œuvrer à faire face aux multiples futurs défis. Il a ajouté que la situation du marché pétrolier a connu une amélioration constante par rapport aux années précédentes, donc, a-t-il insisté, on devra coûte que coûte éviter que l’année 2019 ne soit pas «une année des défis». Mettant à profit cette occasion, M. Novak a mis l’accent sur les sanctions imposées par certains pays, indiquant que la guerre commerciale pourrait «amener une baisse de la croissance de l’économie mondiale». «Il est évident que nous sommes intéressés par un développement stable du marché énergétique, pour un intérêt global», a-t-il précisé.

Makhlouf Ait Ziane