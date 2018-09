Le ministre saoudien de l’énergie : « Un baril à 80 dollars, favorable aux producteurs et consommateurs »

Le ministre saoudien de l’Énergie, Khaled El Falih, a indiqué que la réunion du JMMC a décidé de maintenir la résolution de la réunion Opep-non Opep de juin dernier à Vienne. Dans une déclaration faite à la presse, M. El Falih a expliqué que cette décision consiste à atteindre un niveau de production équivalant à 100% du respect de l’accord de baisse de la production. «Nous nous sommes rapprochés des 100% durant le mois de juillet. Mais au mois d’août, il y a eu un recul en raison des travaux de maintenance (dans l’industrie pétrolière) au Kazakhstan», a-t-il poursuivi. Selon lui, en septembre et octobre 2018, «nous nous rapprochons des 100% et le marché est stable, tandis que l’offre et la demande sont rapprochées». En 2019, a-t-il ajouté, «le plus important est de voir comment s’adapter à l’augmentation de l’offre de la part des pays membres, pour faire durer la stabilité et éviter les perturbations». Par ailleurs, il a affirmé que cette réunion du JMMC d’Alger a été «une réussite sur les plans d’organisation et de décision». Le ministre saoudien de l’Énergie, Khaled El Falih, a affirmé qu’il demeurait confiant qu’il y ait suffisamment d’offre de pétrole, et ce en prenant des «mesures appropriées» pour le long terme. Par ailleurs, M. El Falih a affirmé que son pays «n’influence pas les prix», et qu’«il n’existe pas d’accord pour augmenter la production» de pétrole actuellement. Selon lui, la stabilité marquant actuellement le marché pétrolier, avec un baril de l’ordre de 80 dollars, est «favorable aux producteurs et consommateurs».