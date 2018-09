Producteurs et consommateurs : Les vertus du dialogue

Même si le pétrole devait occuper l’essentiel des discussions, programme oblige, cela n’a pas empêché le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, de souligner, hier à Alger, qu’il convenait à présent d’envisager les voies et moyens «de pérenniser notre coopération et de maintenir les bases d’un dialogue permanent, non seulement entre les pays Opep et non-Opep, mais également, et surtout, entre les pays producteurs et consommateurs». Il faut le dire, en la matière, en tout cas, l’Algérie est l’un des pays les plus vertueux.Aujourd’hui plus que jamais, l'Opep s'emploiera davantage à approfondir le dialogue avec les pays consommateurs de pétrole, au regard de l’importance du contexte économique mondial actuel. Sans doute, l’une des priorités est d'assurer l'équilibre du marché, en préservant les intérêts des uns et des autres. Il s’agit surtout de permettre aux pays producteurs de préserver les revenus provenant de la production de pétrole et, en même temps, d’assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques des économies mondiales. D’ailleurs, c’est à juste titre que les pays du cartel et le reste des pays producteurs ont œuvré en faveur de la stabilité du marché pétrolier. Certes, le marché pétrolier est fortement lié aux facteurs de la géopolitique, du commerce international, de la valeur du dollar (monnaie d'échange pour les ventes de pétrole), des incertitudes et des conflits régionaux, de la production du schiste à faible coût, du développement des énergies alternatives… mais les pays producteurs de pétrole ont une volonté de maintenir les prix du baril à un bon niveau, quoiqu’aujourd’hui, c’est surtout le niveau de production qui pose problème. Dans cet ordre d’idées, l'expert dans les questions énergétiques, Abdelmadjid Attar, dans un entretien accordé à l'APS, a indiqué que l'objectif de tous les membres est, certes, de garantir un prix de baril «acceptable» et «supportable», ce qui est le cas aujourd'hui avec un prix entre 70 et 80 dollars. Cependant, poursuit-il, «les discussions ne seront pas dominées par le mécanisme de surveillance, qui ne posera pas de problème», mais la question réside plutôt dans «la compréhension de chacun des acteurs de la définition du niveau de production : faut-il parler du niveau de production global ou du niveau de chaque producteur (quota), de ce que chaque producteur peut mettre sur le marché ou ce qu'on lui permet de produire ?» S’agissant de l’Algérie, qui a toujours joué un rôle de premier plan au sein de l’Opep, «il est surtout fondamental de maintenir la cohésion et la crédibilité de l'Opep, ce qui est à l’origine de ses efforts pour promouvoir le dialogue et les consultations» au sein de cette organisation pétrolière. Un dialogue qu’il y a lieu d’établir avec l’ensemble des acteurs sur la scène économique internationale, pour faire face aux difficultés que subissent les pays producteurs et consommateurs. L’Algérie tient à ce que soit préservé le dialogue entre pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont elle fait partie, et les pays non-Opep, afin d'aboutir à un marché pétrolier mieux équilibré, un prix de l'or noir «juste», aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. Farid Bouyahia