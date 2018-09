la démarche d’Alger pour rapprocher les positions : hommage de l’OPEP

Toutes les grandes réalisations sont forgées dans une œuvre réfléchie, concertée et surtout dans la patience et la persévérance. Ce sont-là les préalables qui ont guidé la démarche d’Alger, en septembre 2016. Une initiative qui a permis, non seulement de rapprocher les positions au sein de l’Opep, mais aussi de convaincre les pays exportateurs hors Opep, et non des moindres, comme la Russie, d’adhérer à cette entreprise visant le rééquilibrage du marché pétrolier. L’Accord d’Alger a le mérite d’avoir été bien accueilli par les parties prenantes du monde entier, et surtout d’avoir lancé les bases d’une coopération permanente et concrète, entre les acteurs du marché pétrolier, dans un contexte économique difficile, aggravé davantage par la chute des cours du pétrole, notamment pour les économies tirées par la rente pétrolière. Aussi, les «négociations ciblées» ont permis de construire un consensus autour de l’Accord d’Alger, pour sortir du cycle de volatilité des prix de l’or noir. Aussi, l’OPEP a voulu rendre hommage à l’Algérie, pour cette réalisation historique, dans une édition spéciale dédiée à tous ceux, hommes et femmes, qui ont joué un rôle dans ce processus et à tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement de l’Accord d’Alger, première étape du processus menant à la «Déclaration de coopération». Un hommage particulier a concerné les autorités algériennes, pour leur engagement continu, non seulement pour préserver les intérêts de l’Algérie et de l’Organisation, mais aussi pour soutenir les besoins de l’industrie pétrolière mondiale. En fait, l’Accord d’Alger a tout mis en œuvre pour marquer un nouveau tournant dans la stratégie de l’Opep en matière de compromis et d’engagement. «Alors que nous célébrons le 2e anniversaire de l’Accord d’Alger, il serait bon de rappeler qu’à l’époque, certains observateurs étaient sceptiques quant à la possibilité, et à l’efficacité, de telles actions et décisions, voire quant à leur durabilité même», soulignent les responsables de l’organisation, qui notent, à ce propos, que «l’Opep n’avait toutefois pas de tels scrupules». Pour cause, en premier lieu, en réponse à une offre excédentaire continue et à des stocks de pétrole élevés, la Conférence extraordinaire avait décidé d’opter pour un ajustement de production entre 32,5 et 33,0 millions de b/j. Cette démarche avait donné une certaine souplesse au processus de négociations, qui devait se poursuivre. Parfois, il est important de regarder en arrière, pour voir jusqu'où on est arrivé. L’industrie pétrolière mondiale d’il y a deux ans ne peut être aucunement comparée avec celle d’aujourd’hui. Elle a non seulement changé, mais a été également transformée. Et cela grâce à l’Accord d’Alger, qui marque, ce mois-ci, son 2e anniversaire, relève le bulletin de l’Opep qui fournit un regard sur le processus d’Alger menant à la «déclaration de coopération». Il y a et il y aura toujours d’autres défis dans l'industrie pétrolière. Mais quand on compare la situation d’aujourd’hui à celle d’il y a deux ans, on ne peut que conclure que l'impact de cette décision historique a été tout à fait remarquable. Cette réalisation — sans aucun doute l'étape la plus importante dans l'industrie pétrolière moderne — a non seulement eu un impact considérable sur la nouvelle perception du rôle de l'OPEP, mais elle a grandement amélioré le respect mutuel au sein de l’organisation, et contribué à l’instauration d’une nouvelle ère de coopération entre ses membres et leurs partenaires hors Opep. Aussi, ce processus a créé un précédent, six pays observateurs ayant signé une «Déclaration de soutien» à la réunion de novembre 2017, portant à 30, le nombre total de pays qui ont officiellement adhéré à la Déclaration d’Alger. L’Accord d’Alger était très important, car il a suscité de nouvelles discussions sur la manière d’établir une plate-forme plus durable permettant à l’OPEP et aux producteurs non membres de l’OPEP à prendre des mesures proactives, pour assurer un marché pétrolier mondial durablement équilibré.

D. Akila