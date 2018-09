Réunion hier des pays de l’Opep et non-Opep à Alger

C’est à l’unanimité, que les organisateurs de la conférence de presse couronnant les travaux ont affirmé leur engagement sans faille à assurer un meilleur équilibre du marché pétrolier international.

Dans son intervention, le ministre saoudien de l’Énergie, Khaled El Falih, relève l’existence de pourparlers liés à la recherche de meilleurs mécanismes pour la poursuite de dialogue de façon continue au double plan ministériel et technique. Affirmant que les différentes parties ont bien accueilli cette proposition, le ministre appelle d’autres pays à y adhérer, relevant la possibilité d’officialiser cette démarche, lors du rendez-vous de Vienne, le 7 décembre prochain. «Le tout s’inscrit dans la poursuite pérenne de cette collaboration créative et constructive», souligne-t-il. Répondant aux questions des nombreux journalistes, M. El Falih a estimé «prématuré» de parler de l’hypothèse liée à la réduction de l’offre en 2019.

«Aujourd’hui, nous devons nous assurer de la stabilité des réserves, pour éviter les scénarios des années précédentes», met-il en garde. Dans son intervention, le même responsable est revenu sur la situation peu reluisante qui a prévalu avant «l’accord historique» d’Alger de 2016, qui a réussi à réconcilier les pays producteurs. En deux ans, des acquis sont réalisés, et des avancées constatées. Ce travail mené permet au marché de retrouver son équilibre. Mais, compte tenu d’une situation macro-économique relativement fragile, ainsi que de certaines tensions géopolitiques, le ministre saoudien préconise la vigilance pour 2019, afin de surmonter ce genre de difficultés. Relevant l’importance du renforcement des investissements, M. El Falih a souligné que le JMMC se préparera pour la réunion de novembre qui aura lieu à Abu Dhabi, afin de décider quelle stratégie de production mener l’année prochaine afin de stabiliser le marché. D’autre part, il convient de souligner que les conférenciers ont préconisé, d’une part, le maintien du taux de conformité de 100% d’ici fin 2018, et, de l’autre, la poursuite de la coopération entre les pays Opep et Non-Opep. De son côté, le président de l’Opep, Souhail Mohamed Al Mazraoui, a proposé le maintien du JMMC en 2019. Le ministre saoudien, favorable à l’idée, préfère tout de même ne pas précipiter les choses et laisser les ministres prendre la décision finale. Il convient de souligner que les conférenciers ont également été unanimes quant à l’atmosphère très amicale et au dialogue franc et responsable qui ont marqué cette réunion. À propos des tensions entre les États-Unis et l’Iran, et son corollaire sur le maintien du quota iranien au sein de l’Opep, le ministre saoudien a préféré parler du dialogue et des convergences entre les pays Opep et non-Opep, et ce depuis de longues années. De son côté, Alexandre Novak, ministre russe de l’Énergie, a indiqué que l’accord conclu en 2016 à Alger a eu un effet très positif sur le marché, devenu «stable et prévisible», précisant que l’objectif est désormais de créer un environnement favorable pour le développement durable.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que des projections à l’horizon 2040 ont été faites.

