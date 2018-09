Exportations hors hydrocarbures : M. Djellab appelle le partenaire américain à contribuer à leur augmentation

Le ministre du Commerce, Said Djellab, a appelé, hier à Alger, le partenaire américain à contribuer à l’augmentation de la part des exportations de l’Algérie hors hydrocarbures, notamment les produits agroalimentaires et ce, en bénéficiant de l’expérience américaine en matière d’exportation, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de l’audience qu’il a accordée à l’ambassadeur des Etats-Unis, M. John Desrocher, le ministre du Commerce a évoqué plusieurs questions relatives aux projets de partenariats entre les deux pays. Lors de cette entretien, l’ambassadeur américain a félicité le ministre du Commerce pour la réussite de la semaine économique et culturelle algérienne organisée récemment à Washington, relevant le «succès retentissant» de cette manifestation, d’autant qu’elle a été sanctionnée par plusieurs accords entre les opérateurs économiques des deux pays. Affirmant que «l’Algérie est le partenaire économique le plus important des Etats-Unis en Afrique du Nord», le diplomate américain a indiqué que son pays s’employait à élargir les relations économiques avec l’Algérie, à renforcer la coopération et le partenariat sécuritaire à travers le respect des engagements vis-à-vis de la partie algérienne et à booster, appuyer et accompagner l’investissement et le partenariat, ce qui sera traduit lors de la 6e session du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC), prévue le 2 octobre prochain à Washington. Pour sa part, M. Djellab a appelé le partenaire américain à contribuer à l’augmentation de la part des exportations de l’Algérie hors hydrocarbures et à davantage de partenariats en soutien au développement économique dans le cadre de la stratégie du gouvernement d’équilibre de l’économie nationale, de préservation des réserves et de promotion du commerce national dans les marchés mondiaux.