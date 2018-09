Travaux publics : réception de la route Nord-sud en janvier 2019

La route nationale n°1 (RN 1), reliant le nord du pays au sud, sera réceptionnée d’ici le mois de janvier 2019, selon le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane.

L’information a été donnée par le ministre en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya de Blida. Il a indiqué aussi qu’à l’exception des points kilométriques 15 et 17, où les travaux se poursuivent suite à des glissements de terrain, et autres anomalies dues à l’érosion des sols, tout le restant du tronçon est pratiquement achevé.

Le coût total du projet est estimé à 160 milliards de dinars. Le premier responsable du secteur affirme que l’amélioration de la situation financière du pays permettra de relancer les travaux d’extension devant relier aussi la ville de Tamanrasset.

Par ailleurs, M. Zaâlane a confirmé la prochaine réception de 14 km du projet de la voie double de l’autoroute nationale n°1, reliant la commune de la Chiffa (Blida) à la ville de Médéa sur 53 km. La réception de ce projet est programmée après l’achèvement des réalisations des ouvrages et installations techniques nécessaires.

La finalisation des travaux de réhabilitation des deux tunnels s’étalant sur neuf kilomètres permettra aussi, a affirmé le ministre, de livrer ce projet dans les plus brefs délais. A cet effet, M. Zaâlane a souligné la nécessité de l’accélération de la réception des installations spécifiques aux tunnels, en coordination avec les services du port d’Alger, en insistant sur l’intérêt économique de ce projet.

Pour leur part, les responsables chargés du projet ont affirmé que l’installation des équipements techniques tels l’éclairage et les systèmes de ventilation devront commencer au mois d’octobre prochain. Les concepteurs ont également eu à se pencher sur les dangers et aléas dus aux risques d’inondation en cas d’élévation des niveaux des eaux de l’oued de la Chiffa. Dans cette optique, une installation spéciale est en cours de construction pour le captage des eaux de ruissellements de pluie.

A noter que le réseau autoroutier, estimé actuellement à 5.500 km (autoroutes et voies express), devrait passer à 7.000 km, avec la réception des projets restants. Cela permettra de renforcer les infrastructures de base dans le pays, indispensables à toute activité commerciale, et partant de réaliser le plan national d'aménagement du territoire.

Il faut dire que l’Etat n’a pas lésiné sur les moyens pour moderniser le réseau routier et autoroutier du pays. En effet, le volume d'investissements dans le secteur a atteint près de 135 milliards de dollars durant les deux dernières décennies. Selon le premier responsable du secteur, les investissements ont permis, faut-il le rappeler, la réalisation d'un réseau routier, la modernisation des ports et aéroports, métro, tramway et le réseau ferroviaire qui ne dépassait pas les 1.000 km en 2000. Ce dernier atteint aujourd'hui 4.200 km et ira jusqu'à 6.300 km à l'horizon 2022.

A signaler aussi que l’autoroute Est-Ouest sera dotée de 1.289 caméras de surveillance ainsi que 43 stations-services. Un total de 55 stations de péage et 31 aires de repos, en plus 22 postes de maintenance et d'exploitation (chaque poste couvre un tronçon de l'autoroute s'étalant sur une distance de 65 à 75 km), ce qui permettra une intervention rapide en cas d'urgence (moins de 30 minutes) des services concernés. Le taux d’avancement des travaux de réalisation des stations et points de péages, répartis en trois parties (Est, Centre et Ouest) avoisine les 72%, selon les affirmations données au ministre des Travaux publics

Dans le même contexte, il a été annoncé que le système de péage au niveau de l’autoroute Est-Ouest ne sera pas lancé dans l’immédiat. D’autant plus que les travaux des points et stations se poursuivent encore. «Nous attendons l’achèvement de l’installation des 55 centres de péage et d’entretiens des routes programmés le long de cette autoroute pour décider de la date du début du système de paiement», a également déclaré le ministre en marge de sa visite d’inspection du chantier de modernisation de l’axe Chiffa-Médéa.

Tahar Kaïdi