Dans la lucarne : double casquette

Tous les observateurs voient d’un bon œil la prise en main de la sélection nationale par Belmadi. C’est vrai que celui qui a fait presque sa carrière d’entraîneur au Qatar a été très vite adopté par les supporters algériens, même par les plus virulents d’entre eux. C’est une très bonne chose pour lui, pour les joueurs et aussi la FAF de Zetchi. C'est-à-dire que la confiance mutuelle et un impératif pour la suite, et ce, quelque soit le groupe dont vous disposez. C’est un peu la base pour qu’une équipe de football puisse travailler dans la sérénité et se préparer à l’adversité dans de très bonnes conditions. C’est vrai que Belmadi est en train de chercher de nouvelles «pépites» dans l’espoir d’accroître un peu plus le niveau de notre équipe nationale. C’est vrai que lors de son premier match officiel joué, à Banjul, le 08 septembre dernier, les nôtres sont revenus au bercail avec seulement un nul. Car, il y avait de la place pour une victoire qui nous tendait presque les bras. Cela n’a pas été fait, puisqu’on mène le bal du groupe D avec quatre points, mais en compagnie du Bénin que nous allons affronter le 12 octobre prochain à Mustapha-Tchaker. Par conséquent, il y a donc beaucoup de chances pour qu’on se reprenne et prendre en solo les rênes du groupe. Ceci dit, il y a lieu de mettre en exergue les difficultés qui attendent le sélectionneur national dans cette compétition africaine. De plus, il avait affirmé lors de sa première conférence de presse, organisée à Sidi-Moussa, «qu’il ferait en sorte de l’emporter». Tout le monde, cependant, sait que c’est facile à dire qu’à faire avec la présence de «grosses cylindrées» comme le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, l’Egypte, le Nigeria, le Maroc, l’Afrique du sud, le Sénégal, la Tunisie... Ceux qui suivent de plus près le football africain vous diront qu’il faudra trimer et travailler d’arrache-pied pour espérer se frayer un chemin pour les demi-finales. En dépit de ces difficultés objectives qui attendent Belmadi et sa sélection nationale, le président de la FAF vient de donner officiellement l’équipe nationale des locaux (la CHAN) à Belmadi et son staff. Il l’avait en tout cas affirmé sans ambages à la Chaîne une lors de «studio El Kora». C'est-à-dire que Belmadi et son staff technique sont désormais habilités à prendre en main les deux sélections nationales ; les «pros» et locaux. A vue d’œil et sans entrer dans les profondeurs de l’analyse, on peut dire que la tâche ne sera pas une sinécure. On a comme l’impression de revivre l’épisode de Lucas Alcaraz, l’espagnol, et surtout l’échec cuisant qui s’en est suivi. Deux sélections pour un seul sélectionneur ne sera pas de tout repos. Car, il aura à suivre aussi bien les joueurs du cru que ceux qui évoluent à l’étranger. C’est vraiment un travail colossal où il sera appelé à être prêt pour les échéances importantes. Certes, l’EN des locaux ne dispose pas d’un objectif immédiat, mais la FAF avait constitué une commission à son niveau pour préparer le dossier de l’Algérie pour organiser la CHAN en 2022. Là, à courir plusieurs «lièvres» à la fois on risque de tout rater. Et c’est cela où réside le grand risque. C'est-à-dire qu’avec les solutions de facilité, on pourrait s’y perdre dans les méandres de certains «labyrinthes» où la sortie ne sera pas facile à trouver. A méditer !

Hamid Gharbi