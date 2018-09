Ligue 2 (7e journée, suite et fin)) : Le MC Saïda bat l’A Boussaâda 1-0

Le MC Saïda a battu l'Amel Boussaâda (1-0), samedi après- midi, en clôture de la 7e journée de la Ligue 2 de football, dont les autres matchs s'étaient disputés la veille et ayant vu l'ASO Chlef s'emparer seul du leadership, après sa victoire chez l'USM Blida (1-0). Le vétéran Cheikh Hamidi est l'auteur du but ayant offert la victoire au MCS à l'ultime minute du temps règlementaire et grâce à laquelle il se hisse à la 6e place du classement général, qu'il occupe seul, avec 10 points.

De son côté, et battu au cours de cette journée, l'Amel Boussaâda rétrograde à la 7e place, qu'il partage ex-aequo avec l'USM Annaba, avec neuf points pour chaque club.