Commémoration du 62e anniversaire de la mort de Zighoud Youcef M. Zitouni : « Les Algériens sont en droit de connaître leur histoire »

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, était, hier à Constantine, pour la commémoration officielle du 62e anniversaire de la mort de Zighoud Youcef, tombé au champ d’honneur, le 23 septembre 1956.

Les festivités ont été organisées, au chef-lieu de la daïra éponyme, où la délégation ministérielle, accompagnée de membres de la famille révolutionnaire, d’élus locaux et de nombreux citoyens, s’était déplacée au Carré des martyrs, pour une cérémonie de recueillement devant la stèle commémorative érigée à la gloire de l’architecte de l’offensive du 20 août 1955 dans le Nord-Constantinois.

Par la suite, M. Zitouni s’est rendu au premier siège de la Wilaya II historique, à Oued Boukarkar, avant de procéder à l’inspection du projet de réhabilitation de l’ancien centre de torture, témoin des sacrifices consentis par le peuple algérien pour l’indépendance.

Lors d’un point de presse, le ministre a affirmé que ces commémorations revêtent une grande importance, car «elles représentent une partie de l’histoire du pays que tout Algérien est en droit de connaître».

Dans ce contexte, il a rappelé que son département œuvrait, par le biais du Centre d’étude et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, à recenser tous les crimes coloniaux commis entre 1830 et 1962, et au-delà, notamment au niveau des frontières est, avec les lignes Morice et Challe, et également au Sahara, où les retombées radioactives consécutives aux essais nucléaires français persistent toujours, et ce en application du programme tracé par le Président Abdelaziz Bouteflika, et en conformité avec la constitution de 2016, laquelle «accorde une place importante à l’enseignement de l’histoire de la Révolution aux générations montantes».

À une question sur les récentes déclarations du président de l’association des Anciens du MALG, Dahou Ould-Kablia, au Forum de la mémoire d’El Moudjahid consacré à la célébration du 60e anniversaire de la création du GPRA, et portant sur la réhabilitation de Salah Bouakouir, M. Zitouni a dit considérer comme «positif» le fait que des déclarations puissent susciter des débats, car cela permet de faire jaillir la vérité, tout en précisant que ce cas était une «affaire purement administrative».

Le ministre des Moudjahidine a par ailleurs qualifié la décoration de vingt-six harkis par le président français Emmanuel Macron d’histoire franco-française , estimant que « ce qui nous intéresse en tant qu’algériens, c’est de connaître notre histoire, la valoriser et l’aimer».

