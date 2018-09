M. Gaïd Salah installe le Commandant de la 3e RM dans ses nouvelles fonctions : Développement optimal des capacités de l’ANP

Le Général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé hier la cérémonie d’installation du nouveau Commandant de la 3e Région militaire (RM) à Béchar, le général major Mostefa Smaali, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, monsieur le Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation du Général-Major Mostefa Smaali dans les fonctions de commandant de la 3e RM Béchar, en succession au Général-Major Saïd Chenagriha, nommé Commandant des Forces terrestres», précise la même source.

«À l'entame et à l’issue de la cérémonie d’accueil à l’entrée du siège du Commandement de la Région, le Général de corps d'Armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du Chahid Mostefa Ben Boulaïd, dont le nom est porté par le siège du Commandement de la Région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire, et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles de nos valeureux Chouhada», ajoute le communiqué du MDN.

Par la suite et devant les carrés de formations alignées à la place d’armes, le Général de corps d'Armée a annoncé l'installation officielle du Général-Major Mostefa Smaali, nouveau Commandant de la 3e Région militaire, et lui a remis l'emblème national.

«Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, j'installe officiellement, le Général-Major Mostefa Smaali, Commandant de la 3e RM, en succession au Général-Major Saïd Chenagriha, nommé Commandant des Forces terrestres», a affirmé le Général de corps d’Armée.

Après l'approbation du procès-verbal de la passation de pouvoir, le Général de corps d'Armée a tenu une rencontre avec le Commandement et les cadres de la Région, au cours de laquelle il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée via visioconférence à toutes les unités des 3e et 2e Régions militaires, et à travers laquelle il a rappelé «le haut professionnalisme dont jouit aujourd’hui le corps de bataille de l’ANP qui est le fruit du soutien particulier accordé par le Haut commandement, ces dernières années, à son développement et à sa modernisation, afin de le hisser aux niveaux aspirés, aussi bien en termes d’état-prêt opérationnel et de qualité de préparation et de formation, qu’en termes d’emploi rationnel des moyens modernes mis à disposition».

«Le travail laborieux que nous avons veillé à adopter au sein de l’ANP a laissé des marques concrètes, gravées sur le registre des résultats réalisés sur le terrain durant ces dernières années, au niveau de l’ensemble des composantes de nos Forces armées, ce qui a manifestement et positivement influencé le parcours de développement adopté», a-t-il souligné. «Nous étions convaincus au sein de l’ANP, tout en exerçant sous le commandement clairvoyant et avec les orientations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, que l’état-prêt au combat aspire à des exigences bien évidentes, que nous avons veillé à réunir dans les normes requises, comme nous avons veillé à faire prendre conscience au personnel militaire, là où il se trouve, que cette patrie dont la terre est notre demeure mérite de son Armée d’atteindre toutes les capacités nécessaires permettant de conjuguer objectivement entre la grandeur des missions assignées et l’ampleur des efforts qui doivent être consentis au service de l’Algérie et sa sécurité nationale», a affirmé le Général de corps d’Armée. «Dans ce contexte précisément, nous considérons que l’aboutissement de nos efforts sincères aux objectifs tracés et aspirés au profit de l’Algérie, terre et peuple, est le témoin-phare du degré de persévérance qui anime la ferveur de tous les personnels militaires, à tous les niveaux et dans toutes leurs catégories, en 3e Région militaire comme dans les autres Régions», a-t-il ajouté.

Pour le Général de corps d’Armée, «une détermination dont l’esprit national et professionnel doit continuer à habiter les cœurs des hommes de nos Forces armées, qui ont exercé avec des intentions pures et ont considéré que le résultat de leur travail noble et laborieux n’est qu’une autre étape sur la voie tracée, avec volonté et ténacité, vers la conquête du pari de développement optimal, voire parfait des capacités de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale».

À l’issue, le Général de corps d’Armée a écouté les intérêts et les suggestions exprimés par les personnels de la Région, «qui ont renouvelé le serment d’accomplir les missions assignées avec fierté et dévouement».