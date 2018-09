Inclusion des femmes dans l’entrepreneuriat : Mme Eddalia expose à Saint Petersburg les mécanismes mis en place

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Ghania Eddalia a exposé à Saint Petersburg (Russie) les nouveaux mécanismes mis en place en Algérie pour l’inclusion de plus de femmes dans le domaine de l’entreprenariat ainsi que l’importance accordée au rôle de la femme dans le développement économique et social en zone rurale, indique samedi un communiqué du ministère. Intervenant au 3e jour des travaux du Forum Eurasien sur les femmes qui s’est déroulé du 19 au 21 septembre 2018 à Saint Petersburg (Russie), Mme Eddalia qui a assisté à un atelier portant sur les programmes et institutions de développement pour l’entreprenariat féminin, a indiqué qu’en plus des différents dispositifs mis en place pour l’autonomisation des femmes et des filles en Algérie, le secteur de la Solidarité prévoit la mise en place de nouveaux mécanismes visant l’inclusion de plus de femmes dans le domaine de l’entreprenariat dont la participation reste à encourager. Au cours de ce Forum dont les discussions ont tourné autour des moyens et conditions de travail à mettre en place pour favoriser le développement de l’entreprenariat féminin, la ministre, qui a également assisté à un atelier sur le thème «Le rôle de la femme dans le développement rural», a souligné l’importance du rôle de la femme dans le développement économique et social en zone rurale, ajoute la même source. En outre, la ministre a pris part à d’autres ateliers ayant trait aux thématiques sur «Le rôle des femmes dans la politique et les femmes dans le progrès social».