Lutte contre les toxi-infections alimentaires : La feuille de route du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a procédé hier à Alger, au développement d’«une feuille de route définissant les meilleures voies» pour consolider les acquis et renforcer la prévention et la lutte contre les toxi-infections alimentaires.La feuille de route en question a été dégagée lors de la réunion du Comité national chargé de la coordination intersectorielle en matière de protection de la santé du consommateur contre les toxi-infections alimentaires, présidée par le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, au siège de son département.

Le Comité en question est composé de plusieurs secteurs actifs en matière de lutte contre les toxi-infections alimentaires: les ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de la Justice, du Commerce et celui de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche.

Le ministre de la Santé a mis l’accent sur la contribution effective des secteurs concernés à la prévention et au contrôle des maladies d’origine alimentaire, notamment des toxi-infections alimentaires collectives. Le comité a pour mission principale de développer la coordination et la concertation entre les institutions et les structures opérationnelles pour assurer la protection de la santé du consommateur contre les toxi-infections alimentaires.

Il doit également veiller au renforcement du système de surveillance des maladies d’origine alimentaire, au développement du système d’évaluation des risques alimentaire, à la mise à jour des cadres juridique, réglementaire et normatif en matière de sécurité sanitaire des aliments et au renforcement de la collaboration avec les partenaires de la société civile notamment les associations de consommateurs, il a pour mission également de renforcer l’information et la sensibilisation des consommateurs et des professionnels aux moyens de prévention contre les toxi-infections alimentaires.