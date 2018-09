Jeunesse et Sports : Parachever les projets en cours de réalisation

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a affirmé samedi à Biskra la réception dans de «proches délais» de quatre grands complexes sportifs qui apporteront «une valeur ajoutée au sport» dans le pays. Il s’agit de trois complexes «en voie de réception à Baraki (Alger), Oran et Tizi-Ouzou» tandis que le complexe de Douéra sera réceptionné «au cours du second semestre 2019», a précisé le ministre dans une conférence de presse.

Ces acquis sportifs seront des complexes «intelligents avec une architecture haut standing et disposant de toutes les commodités nécessaires et de réseaux de communication développés», a ajouté M. Hattab qui a fait état de projets de requalification de 11 complexes sportifs à l’instar de ceux de Rouiba et Blida.

Il a également assuré que «le complexe 5 juillet sera rouvert le 28 septembre après sa réhabilitation».

Le ministre a réitéré l’importance de la formation et de l’accompagnement des jeunes talents pour «les mettre sur la voie de l’excellence sportive afin que l’Algérie recouvre sa place sur les scènes sportives internationales».

Lors de l’inspection des structures de son département dans la wilaya, M. Hattab a affirmé que la priorité sera au «parachèvement des projets en cours de réalisation ainsi que la réévaluation des projets», estimant que le développement de son secteur «n’a pas de limite» et que «l’importance réside dans la mobilisation des moyens possibles pour répondre aux nouvelles exigences».