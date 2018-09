La ministre de l’Environnement et des énergies Renouvelables, invitée de notre Forum : « La Police de l’environnement doit avoir plus de prérogatives »

Les Assises nationales sur l’économie verte se tiendront au mois de décembre.

«Zéro déchets dans la nature d’ci 2035», la ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, y croit dur comme fer. Invitée hier, de notre Forum, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a souligné, que c’est un engagement et il sera réalisé avec l’appui des APC et surtout l’implication du citoyen qui reste le maillon fort de cette chaîne. Par ailleurs, elle plaide pour plus de prérogatives pour la police de l’Environnement.

L’apparition du choléra cet été, la découverte de sources d’eau polluées et la problématique de la gestion des ordures, notamment ménagères qui n’a pas trouvé de solutions sont autant de points qui nous poussent à nous demander la part de responsabilité du département de Mme Fatma-Zohra Zerouati dans cette équation. La ministre, ingénieur d’Etat en écologie et environnement est très à l’aise dans ses réponses. Le ministère qu’elle gère depuis mai 2017, intervient de manière horizontale et sa collaboration avec les autres secteurs se fait de façon transversale. Et pour ne citer que la coordination avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, elle dira qu’une réunion hebdomadaire rassemble les deux parties pour aborder la question de l’hygiène dans les communes. A ce titre, elle rappellera que dans toutes les APC, il existe un Bureau d’hygiène où il est fortement représenté par le département de l’Environnement. Mais sa principale mission, consiste en la réalisation de contrôle chimique et physique des milieux réceptifs.

Quant au pilier du secteur c’est bien l’Observatoire national de l’environnement et du Développement durable. Plus connu sous l’appellation ONEDD, il constitue un élément essentiel du dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour évaluer la politique environnementale dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’environnement (SNE) et du Plan national d’action pour l’environnement et le développement durable (PNAEDD).

Cet observatoire dispose d’un Laboratoire central à Alger, et cinq laboratoires régionaux. Suite aux propos de la ministre de l’Environnement, l’on peut comprendre que la responsabilité de ce qui s’est passé cet été, revient en grande partie au citoyen qui manque totalement de civisme. C’est pourquoi, elle estime que tous les efforts doivent porter sur la sensibilisation. Son objectif est d’atteindre d’ici 2035, zéro déchets dans la nature ne peut se concrétiser sans l’implication du citoyen qui a le droit de vivre dans un environnement sain, comme il a le devoir de le préserver. Pour y arriver, il suffit de multiplier les opérations de communications qui doivent être portées par la société civile. La ministre qui estime qu’il est trop tôt d’opter pour des mesures coercitives.

Pour y arriver, il faut d’abord régler le problème de la gestion des déchets, qui exige de gros investissements et aussi l’adhésion des citoyens. on se souvient, l’attitude des habitants de la commune de Zighoud-Youcef, qui s’était opposés à l’implantation d’un Centre d’Enfouissement technique (CET) dans leur commune. Par ailleurs, les Algériens sont appelés à adopter un mode de consommation modérée et les déchets générés doivent être triés. «Nous produisons plus de 12 millions de tonnes de déchets par an mais nous recyclons entre 5 et 7%», dira-t-elle en rappelant que son département s’est engagé à atteindre le 30% d’ici 2035.



Coût de la dégradation de l’environnement : miser sur la préservation



La ministre, a expliqué, qu’une étude sur le coût de la dégradation de l’environnement a montré qu’un dinar dépensé pour la préservation de l’environnement permet d’économiser 3,5 DA qui seront déboursés pour la remédiation.

C’est tout dire. A ce propos, la ministre est revenue sur ces 13 entreprises industrielles de services, sises à la zone industrielle d’Alger Est qui ont été visées par des décisions de fermeture parce qu’elles n’étaient pas dotées de stations de traitement préliminaire des liquides toxiques. Interrogée sur la campagne de nettoyage qu’elle a lancé durant le mois d’août, Mme Zerouati, a expliqué, qu’elle l’avait fait en tant que citoyenne, et qu’elle avait pris en compte tous les commentaires positifs ou négatifs.

Il n’en demeure pas moins, que cette opération a permis de localiser tous les points noirs, dont un grand nombre ont été éradiqués. Par ailleurs, l’invitée du Forum plaide pour plus de prérogatives pour la police de l’Environnement. Interrogée sur la décontamination des zones touchées par les essais nucléaires menés par la France coloniale, elle dira qu’elle se fait d’une manière sereine et que cette opération est prise en charge par le ministère de la Défense nationale sans tapage médiatique, de ce fait, elle figure parmi les priorités du gouvernement.

Mme Fatma-Zohra Zerouati, a annoncé , par ailleurs la tenue des Assises nationales sur l’Economie verte au mois de décembre ainsi que l’installation de l’observatoire de la biodiversité.

Nora Chergui