Annaba : Plus de 4.900 stagiaires

Près de 5.000 nouveaux stagiaires ont rejoint hier, les établissements de formation et de l’enseignement professionnels répartis à travers les 12 communes de la wilaya d’Annaba au titre de la rentrée 2018/2019. Le coup de starter symbolique de cette rentrée a été effectué à partir de l’Institut national spécialisé Didouche-Mourad au chef lieu, en présence du wali, Mohamed Salamani, les autorités civiles et militaires et les cadres du secteur ainsi que des directeurs des directions de l’exécutif de wilaya.

Cette rentrée a été précieusement préparée à travers l’organisation depuis le mois de juin dernier de caravanes d’information et de sensibilisation concernant l’importance de la formation par le biais de l’apprentissage qui ont sillonné toutes les régions de la wilaya d’Annaba.

Dans le même sillage, il a été également organisé le salon d’information de la formation et de l’enseignement professionnels à travers les daïras d’Annaba, El Hadjar, Ain Berda, El Bouni, Berrahal et Chetaibi dans la perspective d’orienter les postulants à une formation professionnelle. Pas moins de 440 spécialités dispensées au niveau des instituts ,centres et annexes de la formation professionnelle, a-t-on appris auprès de la chef de service chargée de suivi des structures du secteur, Mme Sihem Boussaid. De nouvelles spécialités de formation dans le but de couvrir les besoins en main d’œuvre qualifiée ont été créées à l’occasion de cette nouvelle rentrée de septembre. Il s’agit de l’installation des panneaux solaires, la maintenance des équipements médicaux par le biais de l’apprentissage puis la collecte et tri sélectifs des déchets.

La chef de service au niveau de la direction de wilaya, Mme Sihem Boussaid, a estimé que l’objectif du secteur qui consiste à avoir le maximum de stagiaires en apprentissage a été réalisé. Le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels compte plus de 13.345 stagiaires inscrits dans diverses spécialités, parmi lesquels près de 6.000 apprenants sous le mode de l’apprentissage.

B. Guetmi